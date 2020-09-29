ONUKA – Сеанс: дивіться фантастичний кліп на найінтимнішу пісню співачки

Популярна українська співачка ONUKA (Ната Жижченко) показала неймовірний кліп на пісню Сеанс, яку назвала найінтимнішою за час існування гурту. Дивіться нове відео та насолоджуйтесь ефектним візуальним рядом!

Відома співачка ONUKA потішила шанувальників фантастичним кліпом на новеньку пісню "Сеанс", яка розповідає про відверте та особисте виконавиці.

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Трек було створено ще тоді, коли Ната Жижченко разом з чоловіком Євгеном Філатовим готувались до народження сина. Тож історія про боротьбу зі страхами, стереотипами та упередження присвячена саме первістку пари.



"Існує в’язниця, в якій мільярди ув’язнених людей. Це в’язниця без стін, без колючого дроту, без охорони. Мало хто може з неї втекти, але ті, кому вдається, знаходять справжню свободу. Ця в’язниця в наших головах. Вона стримує наш талант, здатність самовиражатися, не дає реалізувати потенціал. Ця в’язниця – страх", – відзначила виконавиця. За її словами, хоч страхи і можуть здаватись поверхневими, але насправді значно серйозніше впливають на життя. Тому з ними потрібно боротись, визнавати їх та не відкладати на завтра.



ONUKA – Сеанс: дивитись кліп онлайн:

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