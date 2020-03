Я знаю, що це правда: трейлер драматичного серіалу з Марком Руффало

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу "Я знаю, що це правда" (I Know This Much Is True) за однойменним бестселером, де головну роль виконав Марк Руффало. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO випустив промо драматичного серіалу "Я знаю, що це правда" (I Know This Much Is True), який базується на однойменному романі Воллі Лемба. Дата виходу запланована вже на 27 квітня.

Сюжет розповідає про маляра Домініка Бердсі, якому доводиться доглядати за його братом-близнюком Томасом. Чоловік страждає від параноїдальної шизофренії і майже ніхто йому не вірить. Але далеко не всі його слова є брехнею, що й виявить Домінік.

У головних ролях: Марк Руффало, Імоджен Путс, Джульєтт Льюїс, Мелісса Лео, Кетрін Хан та інші.

Я знаю, що це правда: дивитись трейлер серіалу онлайн:

