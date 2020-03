Що ми робимо у тінях: трейлер другого сезону серіалу Тайки Вайтіті

У мережі з'явилось промо до другого сезону серіалу "Що ми робимо у тінях" (What We Do in the Shadows), який базується на фільмі "Реальні упирі" і також належить Тайці Вайтіті. Дивіться трейлер продовження серіалу онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал FX потішив шанувальників комедій про упирів трейлером другого сезону "Що ми робимо у тінях", дата виходу якого запланована вже на 15 квітня. Всього свіжий сезон отримає 10 епізодів.

І ще: Завантаження: трейлер футуристичного серіалу від творців "Офісу"

Сюжет епічного серіалу від Тайки Вайтіті розповідає про вампірів у сучасному світі. Компанія мешкає у своєму домі та стикається з різними буденними конфліктами, знаходить кохання, а також не забуває про свою жагу до крові. Саме співіснування упирів зі звичайними людьми і є ключовою лінією серіалу.

У головних ролях: Метт Беррі, Кайван Новак, Натасія Деметріу, Харві Гільєн, Хейлі Джоела Осмента і навіть Марк Хемілл.

Що ми робимо у тінях, дивитись трейлер другого сезону серіалу онлайн:

Читайте також: Круті фантастичні серіали, які варто побачити