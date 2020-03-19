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Завантаження: трейлер футуристичного серіалу від творців "Офісу"

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Завантаження, трейлер серіалу онлайн: - фото 1
Завантаження, трейлер серіалу онлайн:

У мережі з'явився тизер нового комедійного серіалу "Завантаження" (Upload) від творців "Офісу". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На платформі Amazon опублікували перше промо до футуристичного серіалу "Завантаження" (Upload), дата виходу якого запланована вже на 1 травня. Над ним попрацював творець відомого "Офісу" Грег Деніелс.

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Сюжет розповідає про майбутнє, у якому свідомість людей на межі зі смертю, можна завантажувати у віртуальну реальність. Головний герой Натан потрапляє в аварію, після якого вирішують також відправити його у цифровий рай. Але життя там не таке ідеальне, як може здатись на перший погляд.

У головних ролях: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так та інші.

Завантаження, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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