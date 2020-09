Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store

Epic Games Store підготував відмінний подарунок для геймерів – у відкритому доступі з'явилися три відеогри, серед яких бестселер Watch Dogs 2, симулятор Football Manager 2020 та гумористичний пригодницький платформер Stick It To The Man!. Як отримати ігри – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Магазин цифрової дистрибуції Epic Games Store на цьому тижні порадував своїх користувачів безкоштовною роздачею відразу трьох ігор. В результаті, свої колекції можна поповнити проєктами Watch Dogs 2, Football Manager 2020 і Stick It To The Man!.

Будь-який користувач може отримати відеогру безкоштовно до 24 вересня. Все що для цього потрібно – створити акаунт в EGS і зайти на сайт сервісу. Безкоштовний доступ надано для гравців на платформі Windows.

Watch Dogs 2

Watch Dogs 2 – пригодницький бойовик з відкритим світом, який є сюжетним продовженням першої частини Watch Dogs. Гравцеві належить займатися зломом і хакерською діяльністю у великому відкритому для дослідження ігровому світі. Головний герой – хакер Маркус Холловей – переїжджає в Сан-Франциско, де, об'єднавшись з угрупованням активістів з організації DedSec, кидає виклик жадібним корпораціям і корумпованій владі міста. Для цього доводиться взяти під своє управління оновлену універсальну систему ctOS 2.0 і викладати свої дії в соціальні мережі. У грі доступні основні сюжетні місії, завдання для підготовки до них і побічні квести.

Football Manager 2020

Football Manager 2020 року – це гра-симулятор менеджменту футбольного клубу. Кожне рішення гравця має значення і впливає на досягнення поставленої мети – стати кращим з доступних 2500 клубів. Гравцеві належить займатися підбором гравців і вихованням молодих талантів, наймом тренерського складу, співпрацювати з власниками компанії і партнерами, планувати матчі, продумувати стратегії і багато іншого.

Stick It To The Man!

Stick It To The Man! – це гумористичний пригодницький платформер, у якому головний герой (звичайний випробувач захисних касок Рей) одного разу прокидається з довгою гнучкою рожевою рукою, що стирчала прямо з його голови, і ця рука дає йому неймовірні ментальні здібності. Тепер Рей може різко змінювати світ за допомогою наклейок і перетворювати свій паперовий всесвіт, розриваючи його, складаючи й використовуючи знайдені божевільні наклейки, щоб вирішувати найскладніші головоломки. Але життя Рею ускладнює необхідність ховатися від "Людини" через злочин, якого він не скоював. Гравець повинен допомогти Рею вибратися з такої непростої ситуації.

