GTA 6: "трейлер" гри з'явився у несподіваному місці

Фанати гангстерського епіка Grand Theft Auto знайшли натяк на швидкий реліз шостої частини в кліпі канадського співака The Weeknd.

Назва кліпу Binding Lights. Своє творіння музикант представив у TikTok. Серед глядачів спецтрансляції виявилися шанувальники культової саги.

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На 56-й секунді треку відображаються слова GTA 6 Trailer. Також перед GTA є як мінімум одне слово, яке закінчується на "N", але камера вимикає його до того, як воно відображається. Цю цікаву знахідку знайшов Twitter-аккаунт Grand Theft Auto GTAVInewz.

During The Weekends music video, if you look at the top left you can see "GTA 6 TRAILER" idk if this means anything but this is really interesting.#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/IR7VC3EGh8 — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) September 15, 2020

Про дискусію у мережі дізналися продюсери відеокліпу. За їх словами, ні про який натяк на реліз в ролику немає й мови. Отже, хоча новітня теорія GTA 6 була спростована, вона просто показує, наскільки фанати жадають чогось, навіть віддалено пов'язаного з наступною частиною. Наразі можна тільки здогадуватися, коли Rockstar офіційно оголосить про проєкт, але коли вони це зроблять, можна очікувати, що весь інтернет колективно зітхне з полегшенням.

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