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The Witcher 3: Wild Hunt можна буде пройти ще раз: культова гра отримає низку покращень

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The Witcher 3: Wild Hunt отримає оновлену версію - фото 1
The Witcher 3: Wild Hunt отримає оновлену версію

Якщо хтось боявся, що пройти знову знакову The Witcher 3: Wild Hunt на консолях нового покоління не вийде, він серйозно помилявся. Щоб розвіяти всі сумніви, студія CD Projekt RED офіційно анонсувала версію культової RPG для PlayStation 5, Xbox Series X і знову для PC.

Розробники обіцяють додати підтримку трасування променів, а також значно прискорити завантаження. Це стосується не тільки базової версії гри, але і всіх доповнень.

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Покращена The Witcher 3: Wild Hunt продаватиметься окремо у виданні Complete Edition, однак власники копій PlayStation 4 і Xbox One отримають тайтл на нових консолях безкоштовно. Користувачам PC теж не доведеться знову купувати улюблену RPG задля реалістичнішої графіки та рейтрейсингу.

The Witcher 3: Wild Hunt можна буде пройти ще раз: культова гра отримає низку покращень - фото 423813

Незабаром з'явиться оновлена та покращена версія The Witcher 3: Wild Hunt

Оригінальна The Witcher 3: Wild Hunt вийшла ще у травні 2015 року на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Через чотири з половиною роки гра добралася до Nintendo Switch.

Третя частина серії екшн-RPG, заснованої на творах Анджея Сапковського, отримала масу нагород і була вкрай позитивно прийнята критиками та геймерами, ставши справжнім феноменом.

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Джерело: The Witcher
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