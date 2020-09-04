The Witcher 3: Wild Hunt можна буде пройти ще раз: культова гра отримає низку покращень

Якщо хтось боявся, що пройти знову знакову The Witcher 3: Wild Hunt на консолях нового покоління не вийде, він серйозно помилявся. Щоб розвіяти всі сумніви, студія CD Projekt RED офіційно анонсувала версію культової RPG для PlayStation 5, Xbox Series X і знову для PC.

Розробники обіцяють додати підтримку трасування променів, а також значно прискорити завантаження. Це стосується не тільки базової версії гри, але і всіх доповнень.

Це цікаво: У мережі безкоштовно роздають доповнення для Borderlands 2

Покращена The Witcher 3: Wild Hunt продаватиметься окремо у виданні Complete Edition, однак власники копій PlayStation 4 і Xbox One отримають тайтл на нових консолях безкоштовно. Користувачам PC теж не доведеться знову купувати улюблену RPG задля реалістичнішої графіки та рейтрейсингу.

Незабаром з'явиться оновлена та покращена версія The Witcher 3: Wild Hunt

Оригінальна The Witcher 3: Wild Hunt вийшла ще у травні 2015 року на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Через чотири з половиною роки гра добралася до Nintendo Switch.

Третя частина серії екшн-RPG, заснованої на творах Анджея Сапковського, отримала масу нагород і була вкрай позитивно прийнята критиками та геймерами, ставши справжнім феноменом.

Читайте також: Пробна версія Marvel’s Avengers стала найпопулярнішою бетою в історії PlayStation