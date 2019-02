Ви здивуєтесь! Цей напій покращує розумову діяльність

Медики назвали алкогольний напій, який допомагає мозку працювати активніше. Але є кілька важливих умов!

Американські учені дійшли до висновку, що посеред робочого тижня є нормальним випити келих вина без відчуття провини. Річ у тому, що червоне вино здатне змусити мозок активніше працювати. Звісно ж, не варто забувати про те, що доза має бути невеликою.

Нейробіолог Гордон Шеперд з Єльської школи медицини вважає, що під час поживання вина у людей активізується більше ділянок мозку, аніж за будь-якої іншої діяльності. Чоловік навіть видав книжку "Neuroenology: How The Brain Creates the Taste of Wine", у якій пояснює, що сам процес випивання вина посилає мозку потужні сигнали і є своєрідною заміною головоломок.

Як вино тренує мозок

Це вже не перше відкриття Шеперда, адже раніше він наголошував, що вино насправді не має смаку, адже аромат і смак насправді виникає у голові споживачів, бо самі молекули цього спиртного є нейтральними. Тому, наступного разу, коли вирішите потренувати мозок бокалом червоного вина, можете налаштуватись на активну роботу та спробувати зробити власне дослідження.

