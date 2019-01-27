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У Дубаї продають найдорожчий коктейль у світі

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Найдорожчий коктейлі у світі - фото 1
Найдорожчий коктейлі у світі / pexels

У барі під назвою Neos в Дубаї продають "можливо найдорожчий коктейль в країні". Так напій позиціонують у самому закладі.

Так, напій під назвою Fleeting Moment, що в перекладі означає "Мить, яка скоро пройде", коштує 653 долара. Також повідомляється, що придбати його можна за 326 доларів під час "щасливих годин".

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До складу коктейлю входить 100-літній напій, шафран і квітки огірка як прикраса. Він подається в кришталевому бокалі від Баккара.

Напій Fleeting Moment - фото 303921
Напій Fleeting Moment

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Джерело: amp.arabianbusiness
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