4 харчові звички, які принесуть користь вашому організму

Користь організму принесе не лише відмова від алкоголю / Diet Doctor

Для того, щоб повністю перейти на здорове харчування, потрібно виробляти певні звички. Принаймні так уважають більшість дієтологів.

Зокрема, вони назвали чотири харчові звички, які принесуть вам лише користь.

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Купуйте натуральні продукти

Спробуйте відмовитися від усіх трендових продуктів. Мова йде про ті, які не містять цукру, глютену, ГМО тощо. Як показує практика, саме в них міститься шалена кількість замінників, які негативно вплинуть на ваше здоров'я. Намагайтесь віддавати перевагу продуктам, які потребують приготування. Напівфабрикати, усілякі соуси та консервації – не найкращий супутник нашого життя.

Готуйте самостійно

Дієтологи зазначають, що ця звичка привчає вас усвідомлено споживати їжу, а також дозволяє повністю контролювати процес. Це запобігає появі у вашому раціоні інгредієнтів, які не принесуть вам користь.

Не полінуйтесь готувати самостійно

Харчуйтесь різноманітно

Різноманітне харчування "тренує" бактерії кишкового тракту, а також сприяє зростанню корисної мікрофлори. Тим більше, що старий бабусин рецепт борщу можна удосконалювати та додати йому нових відтінків.

Відмовтесь від алкоголю

Дієтологи наголошують на тому, що алкоголь токсичний у будь-якій кількості. А от всі дослідження, які наголошують на його користі, – банально перебільшені. Тим більше, що в алкогольних напоях міститься багато калорій, що може негативно вплинути на вашій вазі.

Алкоголь містить багато калорій, що негативно вплине на вашу вагу / Glogster

Також не забувайте про здоровий сон і відпочинок, щоб бути бадьорими та почуватися відмінно кожного дня!

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