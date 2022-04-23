В Україні створили великодні NFT-писанки присвячені українським містам

До Великодня можна придбати 29 NFT-писанок. Гроші, які організатори отримають з продажу, планують витратити на відбудову культурних об'єктів, які знищили російські окупанти.

На платформі OpenSea можна придбати NFT-писанку. Колекція з 29 штук символізує різні міста України. Ціна на одну писанку стартує від 0,01 ETH (880 грн) й закінчуються 1ETH (88 000 грн).

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Благодійний проєкт "We believe" планує витратити кошти на відновлення театрів, церков, музеїв та колекцій мистецтва, які постраждали під час війни.

Мінкульт України, Держагентство з питань мистецтва та художньої освіти та комунікаційне агентство Postmen підтримали цю ініціативу. Над віртуальними писанками працювали майстрині Анастасія Шемедюк та Анастасія Зафійовська, але візерунки взяті з книги Віри Манько "The Ukrainian Folk Pysanka". Кожна з 29 писанок символізує певний регіон чи місто – Харків, Київ, Маріуполь, Буча, Львів... Орнаменти повністю відповідають традиційним мотивам цих локацій.

"Росія знищує наші храми, музеї, унікальні артоб'єкти України. Для підтримки культури агентство "Postmen" створило NFTs. 100% прибутку піде до Фонду Міністерства інформаційної політики України для підтримки української культури", – зазначено у Твіттері проєкту.

The whole collection of 29 #NFT pysankas dedicated to Ukrainian cities is already on sale.

This Easter we believe in people from all over the world who unite to support #Ukraine.

And what do you believe in?

Tap the link to buy NFT: https://t.co/3iLDhPb7Bb#NFTdrops #NFTCollection pic.twitter.com/l8D1wJL1wJ — we believe (@we_believe_win) April 15, 2022

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