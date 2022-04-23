Соняхи, ЗСУ, трактор: понад 30 патріотичних писанок, які підкорили мережу

Українці – чудові й доводять це знов і знов. На цей раз у мережі поширюють великодній креатив – крашанки з патріотичними малюнками. Оцініть незвичні та неймовірні писанки!

Писанки, крашанки – не просто частина великодніх традицій, а цілий пласт української культури, своєрідна філософія та естетика. Зберігати цю традицію розписування яєць перед Великоднем не лише важливо, а й цікаво. Користувачі Твіттеру показують витвори, які їм вдалися. І ми захоплюємося цим креативом!

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Ці великодні крашанки від литовської дизайнерки на підтримку України:

Український орнамент виконано у земельних відтінках:

Easter Holy Week

Писанка my mom made.

pic.twitter.com/vgaPJsMfe8 — D4N (@Danylo_3IKING) April 11, 2022

Справжня картина:

Риби, маки, орнаменти, написи й безмір варіантів малюнків для писанок:

Did you know, #Ukrainian #Easter eggs (писанка, #pysanky) are "written" with beeswax & dye – not painted?



Their name derives from the verb "to write", reflecting the beeswax inscription process.



Learn more with @NaTakallam's Ukrainian #language partners.https://t.co/jaAFzW12Wz — NaTakallam (@NaTakallam) April 18, 2022

Дерево життя:

Сучасний варіант з милими божими сонечками:

Жовто-блакитна рослинність:

Традиційні мотиви:

Писанка до

Писанка після



*в громадській організації де я працюю сьогодні робили 2-ий майстер-клас, ото мені пощастило потрапити pic.twitter.com/UDU1PiFrLm — Мілена (@mvitrovska) April 20, 2022

Українські витончені орнаменти:

тільки те й роблю що писанки пишу

То три мої улюблені з тих що вийшли pic.twitter.com/kj8PlCdZ9p — Sofayka (@Sofayka1) April 20, 2022

ЗСУ замість тисячі слів:

Соняхи, які вже проросли, і соняхи, які ще проростуть:

Чи це не Приймаченко?

Перша писанка цього року pic.twitter.com/vazfOTZmHb — tsofiako (@sofiatomilenko) April 17, 2022

Архангел на захисті й патріотичні писанки:

пробні варіанти :,,) pic.twitter.com/t3KrSjLu6N — насте осте сте (@anahalansia) April 21, 2022

Просто номер 1!

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