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війна

Соняхи, ЗСУ, трактор: понад 30 патріотичних писанок, які підкорили мережу

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Соняхи, ЗСУ, трактор: понад 30 патріотичних писанок, які підкорили мережу - фото 1

Українці – чудові й доводять це знов і знов. На цей раз у мережі поширюють великодній креатив – крашанки з патріотичними малюнками. Оцініть незвичні та неймовірні писанки!

Писанки, крашанки – не просто частина великодніх традицій, а цілий пласт української культури, своєрідна філософія та естетика. Зберігати цю традицію розписування яєць перед Великоднем не лише важливо, а й цікаво. Користувачі Твіттеру показують витвори, які їм вдалися. І ми захоплюємося цим креативом!

І ще: Як правильно вибрати яйця до Великодня: 5 золотих правил

Ці великодні крашанки від литовської дизайнерки на підтримку України:

Український орнамент виконано у земельних відтінках:

Справжня картина:

Риби, маки, орнаменти, написи й безмір варіантів малюнків для писанок:

Дерево життя:

Сучасний варіант з милими божими сонечками:

Жовто-блакитна рослинність:

Традиційні мотиви:

Українські витончені орнаменти:

ЗСУ замість тисячі слів:

Соняхи, які вже проросли, і соняхи, які ще проростуть:

Чи це не Приймаченко?

Архангел на захисті й патріотичні писанки:

Просто номер 1!

До теми: Як пофарбувати яйця у цибулинні чи інших продуктах: покрокова інструкція

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