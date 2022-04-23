Місто Марії: Океан Ельзи присвятили нову пісню захисника Маріуполя

В Україні триває війна й серед головних гарячих точок – Маріуполь. Місто бомблять російські окупанти, а українці тримають оборону. Гурт "Океан Ельзи" записав пісню-присвяту справжнім героям, які захищають Маріуполь.

Латинська сентенція стверджує, що під час війни музи німі, проте це не про Україну. За останні місяці з'явилося дуже багато патріотичних пісень й з кожним днем музиканти записують все нові й нові композиції.

І ще: UA So Beautiful: Вакарчук записав кавер пісні та зізнався у коханні Україні

Музичний гурт "Океан Ельзи" виклав на свій Ютуб-канал аудіозапис, який зробили під час репетиції 21 квітня. Звучить нова пісня "Місто Марії", слова та музику для якої написав Святослав Вакарчук.

"Присвячується захисникам Маріуполя – козацького міста Марії", – повідомлено під відео.

Слухати пісню Океан Ельзи – Місто Марії:

Слова пісні Океан Ельзи – Місто Марії:

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні, корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б'є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

До теми: Разом до перемоги: українські зірки й талановиті діти заспівали пісню про Україну