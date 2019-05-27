В Уельсі з моря повернувся доісторичний ліс: фото

Несподівано в Уельсі знайшли доісторичний ліс, який був захований під водою та піском кілька тисяч років. А все через ураган, який пройшов нещодавно.

Ураган Ханна змусив море в Уельсі відступити, повернувши на поверхню давній ліс. Виявилось, що під торфом між селами Ініслас та Борт у графстві Кередігіон були закам'янілі дерева.

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Згідно з місцевими легендами, ще у 6-му століття тут затопило понад 16 селищ, і періодично негода повертала собі землі. А у 18 сторіччі навіть виник міф про те, що на цій території через воду загинула цивілізації під назвою "Затонула сотня". Подейкують, що тодішні жителі освоїли родючі землі та захищались дамбами і шлюзами від нищівних повеней. За словами вчених, ліс ховався під піском та водою майже 4 з половиною тисячі років.

Storm Hannah uncovers 'sunken' underwater forest:

"The forest has become associated with a C17th myth of a sunken civilization known as 'Cantre'r Gwaelod', or the 'Sunken Hundred'. It is believed the area was once protected by floodgates."https://t.co/O5VMb0bqHd#wales #folklore pic.twitter.com/5fXJTRRvT1 — Mark Rees (@reviewwales) 26 травня 2019 р.

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