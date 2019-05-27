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В Уельсі з моря повернувся доісторичний ліс: фото

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Ураган повернув доісторичний ліс - фото 1
Ураган повернув доісторичний ліс

Несподівано в Уельсі знайшли доісторичний ліс, який був захований під водою та піском кілька тисяч років. А все через ураган, який пройшов нещодавно.

Ураган Ханна змусив море в Уельсі відступити, повернувши на поверхню давній ліс. Виявилось, що під торфом між селами Ініслас та Борт у графстві Кередігіон були закам'янілі дерева.

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Згідно з місцевими легендами, ще у 6-му століття тут затопило понад 16 селищ, і періодично негода повертала собі землі. А у 18 сторіччі навіть виник міф про те, що на цій території через воду загинула цивілізації під назвою "Затонула сотня". Подейкують, що тодішні жителі освоїли родючі землі та захищались дамбами і шлюзами від нищівних повеней. За словами вчених, ліс ховався під піском та водою майже 4 з половиною тисячі років.

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Джерело: BBC
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