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Зміна клімату Землі перетворили на музику, і її потрібно послухати
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Зміна клімату – нагальна проблема, але більшості людей вона здається вигаданою або несерйозною. Щоб показати реальні масштаби явища і донести це до людей, сейсмолог Люсі Джонс зібрала дані про середньорічну температуру планети і представила їх у вигляді музичної композиції.
Твір завдовжки майже у 4,5 хвилини отримав назву In Nomine Terra Calens (лат. "В ім'я теплішання Землі"). Музика йде в супроводі до відео, яке показує зміни температури планети в різні роки – починаючи з 1880-го і закінчуючи 2015.
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За цей час темпи нагріву Землі зросли з 0,03 °С на рік до 1 °С, тобто приблизно у 33 рази.
Люсі Джонс десятки років досліджувала землетрусу в Геологічної службі Сполучених Штатів. Вона також захоплюється музикою: вчена грає на струнному інструменті під назвою віола. Джонс витратила роки, щоб, з'єднавши свої хобі та роботу, представити творіння, яке, як вона сподівається, не залишить людей байдужими.
Дослідник писала в своєму блозі, що вона "іноді чує дані", які бачить на графіках і в документах про зміну клімату.
Я вважаю ці графіки жахливими і щосили намагаюся зрозуміти, чому так багато людей не бояться цього, – пише вона.
Джонс надихалася дослідженнями інших учених, які також спробували уявити кліматичні дані у вигляді малюнків і музичних творів.
Але Джонс зробила музику зміни клімату такою, якою ніхто до неї не робив. Вона використовувала дані для створення cantus firmus – фіксованої мелодії, на основі якої будується композиція. На цю мелодію дослідник наклала інші музичні партії й отримала музику епохи бароко.
Зміна клімату, яке відбувається останні кілька сотень років, пов'язано з багатьма факторами. Раніше вчені висловили припущення, що одним з них можуть бути підводні вулкани.
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