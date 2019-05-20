Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Науковці б'ють на сполох через стрімке підвищення рівня моря

  • 11
Підвищення рівня моря - фото 1
Підвищення рівня моря / svopi

Дослідники Лідського університету виявили різке і стрімке зменшення товщини крижаного покриву в Антарктиці, яка у деяких місцях досягає зменшення на 122 метри.

Відзначається, що швидше за все лід зникає в тих частинах материка, які омиваються Тихим і Атлантичним океанами. Однак танення льодовиків спостерігається також і в дальших регіонах материка.

І ще: Зміна клімату Землі перетворили на музику, і її потрібно послухати

Рівень моря збільшується - фото 328760
Рівень моря збільшується

Щоб виявити цю проблему, фахівці проаналізували 800 мільйонів супутникових вимірювань висоти крижаного щита Антарктиди з 1992 по 2017 роки. Під час дослідження виявилося, що, починаючи з 1992 року втрати льоду стали збільшуватися на 24% території західної частини материка.

Через вплив теплої морської води зараз танення відбувається у п'ять разів швидше, ніж на початку спостережень. Танення тягне за собою підвищення рівня моря.

Читайте також: У NASA показали наслідки зіткнення галактик: фото

Джерело: phys
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 237
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 667
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1478026
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ