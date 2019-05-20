Науковці б'ють на сполох через стрімке підвищення рівня моря

Дослідники Лідського університету виявили різке і стрімке зменшення товщини крижаного покриву в Антарктиці, яка у деяких місцях досягає зменшення на 122 метри.

Відзначається, що швидше за все лід зникає в тих частинах материка, які омиваються Тихим і Атлантичним океанами. Однак танення льодовиків спостерігається також і в дальших регіонах материка.

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Рівень моря збільшується

Щоб виявити цю проблему, фахівці проаналізували 800 мільйонів супутникових вимірювань висоти крижаного щита Антарктиди з 1992 по 2017 роки. Під час дослідження виявилося, що, починаючи з 1992 року втрати льоду стали збільшуватися на 24% території західної частини материка.

Через вплив теплої морської води зараз танення відбувається у п'ять разів швидше, ніж на початку спостережень. Танення тягне за собою підвищення рівня моря.

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