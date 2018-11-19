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Українські рокери DETACH випустили супергеройський кліп

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Дивіться новий кліп DETACH на пісню Supernova онлайн - фото 1
Дивіться новий кліп DETACH на пісню Supernova онлайн / Daily Metal

Український рок-гурт DETACH потішили прихильників новою відеороботою на трек Supernova. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Київська команда DETACH презентувала новий кліп у стилі ретро на пісню Supernova. Ролик наповнений відсилками до різних супергероїв, адже фронтмен команди демонструє здібності різних популярних персонажів коміксів і навіть перша заставка показує уривки з популярних шоу 90-х. Фанати залишились у захваті та засипали гурт компліментами.

Дивіться новий кліп DETACH на пісню Supernova онлайн:

DETACH - Supernova: текст пісні:

Stop for a minute
Find the best place
Just look around, where does the ocean end?
Mister oh, mister. Those terrible things
I’m not a human being...stop...
Who did invite me in?

I never thought that you can cross that line
And come this far
Never thought you`ll dare to touch the star
Boom, boom never
You`d never turn off my light

I wish to hide
I wish to hide
I wish to hide this world again

I wish I`d never never know
That I will set this world on fire
I wish you`ll turn into the stones
When I will set this world on fire

I never thought that life can last as long
With just one heart
Does this form exists and who they are?
Boom, boom never
I gave them the fire
It’s time to give it back

I wish to hide
I wish to hide
I wish to hide this world again

Stop for a minute
Here is the end
For any human being
For all, who did invite me in

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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