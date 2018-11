Українські рокери DETACH випустили супергеройський кліп

Український рок-гурт DETACH потішили прихильників новою відеороботою на трек Supernova. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Київська команда DETACH презентувала новий кліп у стилі ретро на пісню Supernova. Ролик наповнений відсилками до різних супергероїв, адже фронтмен команди демонструє здібності різних популярних персонажів коміксів і навіть перша заставка показує уривки з популярних шоу 90-х. Фанати залишились у захваті та засипали гурт компліментами.

Дивіться новий кліп DETACH на пісню Supernova онлайн:

DETACH - Supernova: текст пісні:

Stop for a minute

Find the best place

Just look around, where does the ocean end?

Mister oh, mister. Those terrible things

I’m not a human being...stop...

Who did invite me in?

I never thought that you can cross that line

And come this far

Never thought you`ll dare to touch the star

Boom, boom never

You`d never turn off my light

I wish to hide

I wish to hide

I wish to hide this world again

I wish I`d never never know

That I will set this world on fire

I wish you`ll turn into the stones

When I will set this world on fire

I never thought that life can last as long

With just one heart

Does this form exists and who they are?

Boom, boom never

I gave them the fire

It’s time to give it back

I wish to hide

I wish to hide

I wish to hide this world again

Stop for a minute

Here is the end

For any human being

For all, who did invite me in

