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Заряджайся драйвом! Плейлист нових рок-пісень листопада

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Плейлист нових рок-пісень листопада - фото 1
Плейлист нових рок-пісень листопада

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Memphis May Fire та свіжий трек Papa Roach. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

NITA STRAUSS - Mariana Trench (Official Music Video)
Hollow Front - Don't Fall Asleep (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Foxblood - Carry Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Among Them - The Others (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Justin Courtney Pierre - "Anchor"
Architects - "Death Is Not Defeat"
Papa Roach - Not The Only One (Official Lyric Video)
Discrepancies - Not Alone (Official Video)
Like Moths To Flames - Nowhere Left To Sink (Acoustic)
Cane Hill - Kill The Sun (Official Music Video)
Palisades - Fragile Bones
Like Moths To Flames - Empty The Same (Acoustic)
Like Moths To Flames - Even God Has A Hell (Acoustic)
Memphis May Fire - Sell My Soul
Memphis May Fire - Watch Out
Memphis May Fire - Heavy Is The Weight
Memphis May Fire - Who I Am
Memphis May Fire - Live Another Day
Memphis May Fire - Over It
Memphis May Fire - Fool
Memphis May Fire - Mark My Words
Memphis May Fire - You And Me
Cyndi Lauper - "Girls Just Want to Have Fun" (Cover by The Animal In Me)
Emarosa - Givin' Up (Official Music Video)
Trophy Eyes - Lavender Bay (Official Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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