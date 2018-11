Заряджайся драйвом! Плейлист нових рок-пісень листопада

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Memphis May Fire та свіжий трек Papa Roach. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

NITA STRAUSS - Mariana Trench (Official Music Video)

Hollow Front - Don't Fall Asleep (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Foxblood - Carry Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Among Them - The Others (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Justin Courtney Pierre - "Anchor"

Architects - "Death Is Not Defeat"

Papa Roach - Not The Only One (Official Lyric Video)

Discrepancies - Not Alone (Official Video)

Like Moths To Flames - Nowhere Left To Sink (Acoustic)

Cane Hill - Kill The Sun (Official Music Video)

Palisades - Fragile Bones

Like Moths To Flames - Empty The Same (Acoustic)

Like Moths To Flames - Even God Has A Hell (Acoustic)

Memphis May Fire - Sell My Soul

Memphis May Fire - Watch Out

Memphis May Fire - Heavy Is The Weight

Memphis May Fire - Who I Am

Memphis May Fire - Live Another Day

Memphis May Fire - Over It

Memphis May Fire - Fool

Memphis May Fire - Mark My Words

Memphis May Fire - You And Me

Cyndi Lauper - "Girls Just Want to Have Fun" (Cover by The Animal In Me)

Emarosa - Givin' Up (Official Music Video)

Trophy Eyes - Lavender Bay (Official Music Video)

Читайте також: Популярна музика: плейлист нових закордонних пісень