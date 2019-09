Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами

Літо 2019 видалось урожайним на нові українські пісні, які вже стали хітами та підкорили радіочарти. Ми обрали найкращі прем'єри, якими потішили наші артисти. Якісна та різноманітна музика вас не розчарує!

Влітку 2019 українські зірки потішили крутими новинками, які ми просто не могли оминути увагою. Наша музика поповнилась несподіваними колабораціями та творчими експериментами, які ви маєте почути.

Слухайте найкращі українські пісні цього літа за версією Радіо МАКСИМУМ. Звісно, цей рейтинг можна доповнювати, адже ми обрали тільки найпопулярніші сингли. Якщо ваша улюблена пісня не потрапила в цей список – діліться нею в коментарях!

НОВА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА ЛІТА 2019

Океан Ельзи – Човен

У липні гурт "Океан Ельзи" випустив нову патріотичну композицію "Човен", яка розповідає про непросту долю України. "Образ "лівий і правий берег", коли з одного боку "цвітуть сади", а з іншого "чужі сліді" для мене дуже вистраждана історія особисто", – наголосив фронтмен ОЕ, а також Святослав Вакарчук. Слухайте проникливий хіт, від якого мурахи по шкірі...

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди

Літо 2019 стало мегапродуктивним для гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, адже рокери випустили свій п'ятий альбом під назвою "Мільярди". У платівку ввійшло 7 пісень, зокрема вже відомі ліричні хіти "Мільярди" та "Зорі запалали", а також нові треки "Літак на двох, "Весь світ"" і "Не мовчи". Також відбулась прем'єра особливих пісень, які пробирають до сліз: це "Колискова" – саундтрек до стрічки "Заборонений" про Василя Стуса, а також "Моя земля", написана у пам'ять про 15-річного Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в 2015 році.

MOZGI – 999

Гурт Потапа і Ко випустив свій перший хіт українською мовою під назвою "999". Патріотичну пісню MOZGI присвятили Україні та всім українцям, гідним жити у найкращій державі. "У нашій країні – все nine nine nine: найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтихіша тиша", – йдеться у пісні. При цьому артисти наголошують, що "треба тільки трохи зачекати і все це буде". Прем'єру новинки музиканти приурочили до Дня Незалежності.

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

"Всі дівчата варті більшого", – переконує Саша Зарицька з гурту KAZKA. Нова "Пісня Сміливих Дівчат" не тільки сповнена танцювальних мотивів, а й має доволі глибокий сенс. Як відзначають самі музиканти, "це жіночий маніфест, ода GIRL POWER, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати".

MELOVIN – Ти

Артист Костя Бочаров, більш відомий як MELOVIN, випустив відеороботу на запальну пісню "Ти", яка стала 100-відсотковим хітом. Захопливий кліп демонструє справжню історію аферистів, де пару виконавцю склала Королева України 2018 Яна Лаурінайчуте. Ігри в покер, спокуса, зброя та обман – все це у новому відео від MEL'а:

Тіна Кароль – Вабити

Такою Тіну ви не бачили вже давно! У свіженькій українськомовній роботі Тіна Кароль поєднує сексуальність, веселощі й гарний настрій. За сюжетом кліпу "Вабити", два хатні робітники домагаються уваги своєї спокусливої господині, яка грайливо і впевнено зваблює їх.

alyona alyona – Велика й смішна

Реп-виконавиця, яка вже стала головним відкриттям 2019 року в українській музиці, представила свій восьмий кліп на автобіографічну пісню з дебютного альбому "Пушка". У магнетичному ролику alyona alyona дивиться просто в камеру, постійно підтримуючи зоровий контакт із глядачем.

THE HARDKISS – Хто, як не ти

Український рок-гурт презентував лірик-відео на пісню "Хто, як не ти" зі свого крайнього альбому "Залізна ластівка". Упродовж всього ролика Юлія Саніна дивує епатажними образами. Зацініть перевтілення співачки!

ONUKA – ZENIT

У день літнього сонцестояння 21 червня, що є найдовшим днем року, Ната Жижченко презентувала композицію ZENIT. Пісня в стилі давніх українських веснянок зачаровує мелодійними народними інструментами та проникливим голосом ОНУКИ. Насолоджуйтесь:

TAYANNA – Мурашки

Співачка Тетяна Решетняк випустила новий літній сингл про мурашки в животі. "Так я собі пророчу ці відчуття", – прокоментувала прем'єру зірка. При цьому особливу увагу вона приділила не лише звучанню, а й відеосупроводу, який складається з кадрів з незвичайної зйомки у стріт-стайлі. Дивіться:

Олег Винник – Сльози на землі

До Дня Незалежності кумир українок Олег Винник випустив драматичну пісню "Сльози на землі". За словами артиста, сингл розповідає про сувору сторону реальності. Гармонійне поєднання тексту і музики, етнічні мотиви, потужний програш і пронизливе виконання вражає до мурах, відображаючи крик душі кожного, хто переживав втрати.

Христина Соловій – Любий друг

У червні співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Любий друг" зі свого однойменного альбому. Відео відтворює атмосферу культового серіалу "Твін Пікс" Девіда Лінча, який надихнув зірку на створення хіта. Головною ідеєю ролика стала спорідненість душ.

Pianoбой та Open Kids – Ніхто не сам

Дмитро Шуров у колаборації з дівчачим гуртом Open Kids випустив саундтрек до нового українського фільму "Поліна і таємниця кіностудії". У кліпі на пісню показані сцени зі стрічки та кадри Pianoбоя разом з юними співачками на студії звукозапису FILM.UA. Максимально магічна атмосфера:

MamaRika – Проліски

Український R'n'B процвітає! Співачка Анастасія Кочетова випустила яскравий та захопливий кліп на трек "Проліски", що підкорив серця шанувальників цього літа. Романтично-танцювальна пісня отримала не менш колоритний відеоряд:

Jerry Heil – Натверкай

Авторка хіта "Ахрана отмєна" Яна Шемаєва потішила новим запальним хітом "Натверкай". У пісні юна зірка звертається і до тих, хто "ростив хлібобулочні ляжки", і до тих, хто – фітоняшки. Цікаво, що в лірик-відео на трек також знялася популярна блогерка і танцівниця тверку m.a.m.a.s.i.t.a. Зацініть:

Alina Pash – Slukhay

Українська виконавиця Аліна Паш випустила кліп на свій тогорічний хіт. Знімали відеороботу на пісню "Слухай" під час благодійної вечірки, яку організували власники магазинів та кав'ярень, розташованих на вулиці Рейтарській. У ролику співачка показала відкритий і творчий Київ та його мешканців.

DZIDZIO – Я Міліонер

Мегапопулярний DZIDZIO потішив шанувальників довгоочікуваною новинкою. Артист представив запальну пісню "Я Міліонер" та яскравий кліп на неї. "Люди, хочете бути багатими – співайте мою нову пісню: вона як мантра – притягує гроші!" – запевняє Михайло Хома. Перевірте, а раптом подіє ;)

А який хіт ви співали все літо? Пишіть у коментарях!

