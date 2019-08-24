Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019

Музичний екскурс до Дня Незалежності 2019 від Радіо МАКСИМУМ триває! У нашій третій добірці найкращих українських пісень слухайте та згадуйте улюблені хіти 2010 - 2019 років!

Протягом третього десятиліття нашої Незалежності скарбничка української музики поповнилася справжніми хітами, які стали популярними ще й закордоном. З 2010 по 2019 рік ми заслуховувались потужними треками гуртів Антитіла та Скай, ліричними композиціями Тіни Кароль, цікавими синглами Сергія Бабкіна та веселими хітами DZIDZIO. У цей період з'явився український жіночий реп від Alyona Alyona, а Jerry Heil, KAZKA, TAYANNA та ONUKA почали розривати стадіони своєю творчістю.

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Обрати найкращі хіти 2010-2019-х було важко, адже щороку українські артисти випускали одразу по кілька десятків достойних пісень. Тож не ображайтесь, якщо ми не включили в добірку вашу улюблену композицію, а краще пишіть її назву в коментарях :)

2010

Тіна Кароль – Ніжно

Злата Огнєвіч – Кукушка

Lama – Тримай

2011

Влад Дарвін & Alyosha – Ти найкраща

Арсен Мірзоян – Бувай малий

Воплі Відоплясова – Відпустка

2012

СКАЙ – Струна

Ірина Білик і ТІК – Не цілуй

O.TORVALD – Без тебе

2013

DZIDZIO – Я і Сара

Океан Ельзи – На небі

Бумбокс – Дитина

2014

ТНМК – Фідель

Джамала, Андрій Хливнюк, Дмитро Шуров – Злива

O.TORVALD – Крик

2015

ONUKA – Misto

ТНМК – Гупало Василь

Vivienne Mort – Ти забув про мене

2016

Один в каное – Човен

Сергій Бабкін – Пробач

Jamala & DakhaBrakha – Заманили

2017

The Hardkiss – Журавлі

TARABAROVA – Добре з тобою

Alyosha – Калина

TAYANNA – Шкода

2018

KAZKA – Плакала

Alyona alyona – Рибки

NK – Тримай

Джамала – Крила

MELOVIN – З тобою, зі мною, і годі

2019

Alina Pash – Bitanga

Jerry Heil – Охрана отмена

Время и стекло – Дим

До теми: Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010