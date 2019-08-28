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Найкраща музика серпня: плейлист нових хітів для гарного настрою

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярні пісні заряджають ритмами, настроєм та бажанням підкорювати гори! Слухай онлайн плейлист хітів та нової музики тижня від Радіо МАКСИМУМ, який точно додасть енергії.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за новий тиждень серпня від Радіо МАКСИМУМ!

Хіти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • 5 Seconds of Summer - Teeth (Official Video)
  • Kygo & Whitney Houston - Higher Love (Official Video)
  • Charlie Puth – I Warned Myself [Official Video]
  • Call Me Karizma - Bleach (Official Video)
  • Taylor Swift - Lover
  • Missy Elliott - Throw It Back [Official Music Video]
  • blackbear - hot girl bummer [official music video]
  • Ed Sheeran - Take Me Back To London (Sir Spyro Remix) [feat. Stormzy, Jaykae & Aitch]
  • Bea Miller, Jessie Reyez - FEELS LIKE HOME
  • Why Don't We - What Am I [Official Video]
  • [OFFICIAL VIDEO] Can You Feel the Love Tonight? - Pentatonix
  • Lauv - ****, i'm lonely (with Anne-Marie) [Official Video]
  • Cover | JAEHYUN - I Like Me Better (Lauv)
  • Joywave - Obsession
  • Charli XCX - Miss U [Official Audio]
  • Sam Tompkins - You Broke My Heart So Gently
  • Miley Cyrus - Slide Away (Music Video)
  • Yungblud - Die A Little (Official Audio)
  • Westlife - Dynamite
  • Ava Max - Torn [Official Music Video]
  • HAYES, Nico & Vinz - Where I Belong
  • Kush Kush – I'm Blue [Official Video]
  • Kygo - Oasis ft. Sia & Foxes (Mashup/Audio)

Читайте також: Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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