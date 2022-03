Українка створила криваві 3D-вишиванки, які нагадують про війну

Викладачка UFEG Альона Брюханова створила 3D-вишиванки. Вони нагадують кожному про ті злочини, які чинила та продовжує чинити Росія проти українського народу.

Серія робіт отримала назву "Ukraine At War". Усі вони присвячені війні в Україні. А їхньою основою є традиційні орнаментальні вишиванки, які завше були оберегом і духовним символом нашого народу.

Поки що до серії віртуальних вишиванок увійшли три роботи: "We won't fall", "We crave life", а також "We will rebuild".

Авторка підкреслює, що у вишивці на віртуальному вбранні сплітаються два символічні для української культури кольори. Мовиться про червоний – любов, а також чорний – журба. Самі цифрові аватари постають на фоні зруйнованого Харкова, а також Маріуполя.

"Саме цей будинок (у Харкові, – ред.) розташований за кілька метрів від мого дому, там були місцеві магазини й аптека. Він розташований прямо в центрі Харкова – мирного європейського міста. Поруч з найбільшою площею Європи – площею Свободи", – коментує авторка зображення роботи "We will rebuild".

Вона вірить, що будівлі відбудують, інфраструктуру України відновлять, а нашу землю звільнять від загарбників.

Зауважимо, що цифрова сукня Юлії Мезіній стала основою роботи "We won't fall". А прибуток від продажу NFT-картин спрямують на благодійні організації, а також фонди в Україні.

Зазначимо, що у лютому команда UFEG представила цифрові листівки. На їх створення надихнули окремі ремесла й регіони України, яким ці ремесла були характерними.

