На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українка створила криваві 3D-вишиванки, які нагадують про війну
-
- 56
Викладачка UFEG Альона Брюханова створила 3D-вишиванки. Вони нагадують кожному про ті злочини, які чинила та продовжує чинити Росія проти українського народу.
Серія робіт отримала назву "Ukraine At War". Усі вони присвячені війні в Україні. А їхньою основою є традиційні орнаментальні вишиванки, які завше були оберегом і духовним символом нашого народу.
Варте уваги: Україна в огні 2: кінематографісти знімають потужний серіал про війну в нашій країні
Поки що до серії віртуальних вишиванок увійшли три роботи: "We won't fall", "We crave life", а також "We will rebuild".
Авторка підкреслює, що у вишивці на віртуальному вбранні сплітаються два символічні для української культури кольори. Мовиться про червоний – любов, а також чорний – журба. Самі цифрові аватари постають на фоні зруйнованого Харкова, а також Маріуполя.
"Саме цей будинок (у Харкові, – ред.) розташований за кілька метрів від мого дому, там були місцеві магазини й аптека. Він розташований прямо в центрі Харкова – мирного європейського міста. Поруч з найбільшою площею Європи – площею Свободи", – коментує авторка зображення роботи "We will rebuild".
Вона вірить, що будівлі відбудують, інфраструктуру України відновлять, а нашу землю звільнять від загарбників.
Зауважимо, що цифрова сукня Юлії Мезіній стала основою роботи "We won't fall". А прибуток від продажу NFT-картин спрямують на благодійні організації, а також фонди в Україні.
Зазначимо, що у лютому команда UFEG представила цифрові листівки. На їх створення надихнули окремі ремесла й регіони України, яким ці ремесла були характерними.
Читайте також: Картину Бенксі пустять з молотка: отримані кошти передадуть на підтримку "Охматдиту"
-
13:11У Львівській області нетверезим водіям та порушникам ПДР вручатимуть повістки
-
12:50У Херсоні на будівлі міськради вивісили великий прапор України: фотофакт
-
12:34Театр, лікарня і танцпол-басейн: у мережі показали, як виглядає суперяхта Путіна зсередини
-
12:16Що таке зневоднення: симптоми та як запобігти
-
11:53Зірка "Володаря кілець" Орландо Блум особисто допомагає українським біженцям в Молдові
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:31"Ви хоробро боретесь, і ви не самі": президент Литви звернувся до українців
-
11:13Легендарній Чорнобаївці присвятили пісню: слухайте новий хіт про війну
-
10:51Чому під час війни люди розходяться
-
10:32Renault тимчасово зупиняє усе виробництво в Росії
-
10:17Дорога воїна: Марія Яремчук вперше за роки випустила пісню
-
09:49Як подолати паніку: кілька дієвих вправ
-
09:23Як виглядає Маріуполь, який не може взяти російська армія: свіжі кадри з висоти
-
08:48У центрі Нью-Йорка підняли прапор України, який висітиме до нашої перемоги
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:20Як викликати швидку допомогу, якщо немає мобільного зв'язку
-
07:52Як побороти недовіру та підозрілість під час війни
-
07:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
- 23 березня
-
21:49Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 24 березня: актуальний графік руху
-
21:18Як впоратися зі стресом під час війни: поради МОЗ
-
20:48У Мінцифри створили мапу ЦНАПів, які зараз працюють
-
20:19"Відмовляйтеся від цього злочину": YARMAK звернувся до білоруських військових
-
19:50Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре" під час візиту Рівненщини
-
19:21Харківські рятувальники розповіли зворушливу історію кролика Лакі
-
18:54Володимира Зеленського назвали найвпливовішою людиною Європи
-
11:13Легендарній Чорнобаївці присвятили пісню: слухайте новий хіт про війну
-
07:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
- 23 березня
-
19:50Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре" під час візиту Рівненщини
-
17:19Скільки українців втратили роботу від початку війни: шокуюча статистика
-
13:17Кабмін дозволив під час війни водіям з правами категорії В їздити на вантажівках
-
11:49Як відновити сили, якщо немає часу на сон
-
07:51Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
- 22 березня
-
21:18У Львові відкрили клуб для тих, хто хоче вивчити українську мову
-
19:32Гурт Антитіла запропонував Еду Ширану зробити телеміст між Києвом і Бірмінгемом
-
17:15Дивіться фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні вторгнення РФ в Україну – 18+
-
14:32Гроші. Робота. Житло: в Україні стартувала нова програма допомоги переселенцям
-
07:15Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 21 березня
-
21:12Відпишіться негайно: ці телеграм-канали окупанти використовують для пропаганди
-
19:31Клопотенко відкрив у Львові заклад Інші: у чому його особливість
-
17:32У Києві знову запровадили довгу комендантську годину: скільки вона триватиме
-
14:18Що робити, якщо вас взяли у полон: рекомендації щодо поведінки
-
11:19Як дотримуватися режиму світломаскування: поради, які рятують житті
-
08:22З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються
- 20 березня
-
19:19За яке порушення українських водіїв не каратимуть під час війни
-
15:51Що означає закрите небо і чому це важливо для українців
-
13:20Партія Шарія та ОПЗЖ: в Україні зупинили діяльність кількох партій
-
08:21Введено кредитні канікули на час війни: пояснення від Нацбанку
- 19 березня
-
20:31Не лише ПАЛЯНИЦЯ: які слова не можуть вимовити окупанти
-
17:30Вкради танк окупанта: з'явилась онлайн-гра з українським трактором – відео
-
14:13"Пали ворога, а не свою землю": у ДСНС закликали українців не палити траву