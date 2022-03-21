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війна

Картину Бенксі пустять з молотка: отримані кошти передадуть на підтримку "Охматдиту"

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Кошти з продажу картини Бенксі спрямують на Охматдит - фото 1
Кошти з продажу картини Бенксі спрямують на Охматдит

Ще одну картину вуличного художника Бенксі пустять з молотка. Цього разу отримані від продажу кошти спрямують на підтримку лікарні "Охматдит" у Києві.

Відомо, що на аукціоні продадуть антивоєнну картину "Вanksy’s CND Soldiers, unsigned". Сам аукціон уже розпочався, а триватиме він до 27 березня.

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Стартова вартість картини – 20 тисяч фунтів

Попри активні обстріли й авіаудари Росії, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися у Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні, – кажуть організатори акції.

Вони додають, що саме завдяки самовідданій роботі лікарні, своєчасна медична допомога надається пацієнтам сповна. Тож зібрані від продажу картини гроші забезпечать продовження важливої роботи, яку щодня виконують медики.

Картину Бенксі пустять з молотка: отримані кошти передадуть на підтримку 'Охматдиту' - фото 501380

Зазначимо, що картину Бенксі намалював ще у 2005 році.

Також організатори залишили посилання, за яким можна просто задонатити на потреби "Охматдиту". Тож, якщо ви не можете придбати картину Бенксі, це ще не означає, що ви не можете підтримати медиків, які щодня рятують людські життя.

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