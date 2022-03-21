Картину Бенксі пустять з молотка: отримані кошти передадуть на підтримку "Охматдиту"

Ще одну картину вуличного художника Бенксі пустять з молотка. Цього разу отримані від продажу кошти спрямують на підтримку лікарні "Охматдит" у Києві.

Відомо, що на аукціоні продадуть антивоєнну картину "Вanksy’s CND Soldiers, unsigned". Сам аукціон уже розпочався, а триватиме він до 27 березня.

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Стартова вартість картини – 20 тисяч фунтів

Попри активні обстріли й авіаудари Росії, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися у Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні, – кажуть організатори акції.

Вони додають, що саме завдяки самовідданій роботі лікарні, своєчасна медична допомога надається пацієнтам сповна. Тож зібрані від продажу картини гроші забезпечать продовження важливої роботи, яку щодня виконують медики.

Зазначимо, що картину Бенксі намалював ще у 2005 році.

Також організатори залишили посилання, за яким можна просто задонатити на потреби "Охматдиту". Тож, якщо ви не можете придбати картину Бенксі, це ще не означає, що ви не можете підтримати медиків, які щодня рятують людські життя.

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