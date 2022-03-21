Україна в огні 2: кінематографісти знімають потужний серіал про війну в нашій країні

Зараз важливо фільмувати й документувати російську агресію проти України. Цим і займаються кінематографісти, які працюють над серіалом "Україна в огні 2".

З міркувань безпеки про творців проєкту невідомо геть нічого. Про це пише Детектор медіа.

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Творці документального серіалу позиціюють своє творіння так:

"кінематографічний фактологічний документ героїзму українців, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права".

Як ви вже зрозуміли, кінематографісти вирішили таким чином продовжити кіноповість Олександра Довженка "Україна в огні" (1943 та 1962 рік).

В основі сюжету – події російсько-української війни. А дата відліку – 24 лютого 2022 року. Тоді Росія офіційно вторглася на територію нашої країни.

Глядачам показують усе у форматі соціальних мереж. У серіалі і фрагменти обстрілу міста Старобільськ, і спроби цивільного населення зупинити пересування техніки окупантів, і дії російських диверсантів у містах. Також у ньому зібрали інші трагічні та драматичні події війни, яка триває уже понад 25 днів.

Основа серіалу – відео, зняті на гаджети очевидцями. Такі ролики часто публікують у соціальних мережах. Тож з кожним днем матеріалу для роботи стає все більше.

"На відміну від простого відео, епізод серії фільму має драматургію, звуковий і музичний супровід, монтаж, інколи різні кадри однієї події, кольористику, тож є завершеним самостійним фільмом. Нерідко одна подія представлена кадрами відео кількох очевидців", – йдеться у пресрелізі творчої групи.

Кожен епізод триває одну хвилину. Наразі вже створені кілька десятків серій "України в огні 2". Їх можна переглянути за цим посиланням або в інстаграмі.

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