У тіні Місяця: трейлер фільму про серійного вбивцю від Netflix

У мережі показали трейлер до нового детективного фільму У тіні Місяця (In the Shadow of the Moon) від Netflix, який зовсім скоро вийде у світ. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив трейлер до нової стрічки У тіні Місяця (In the Shadow of the Moon), дата виходу якого запланована вже на 27 вересня, щоправда, лише на цій платформі.

І ще: Форд проти Феррарі: бійка Крістіана Бейла з Меттом Деймоном у новому трейлері

Сюжет фільму розповідає про серійного убивцю, який втілює свої лихі замисли у житті кожні 9 років. Розкрити цю справу береться детектив Томас Локхарт, однак дії убивці настільки не мають жодного наукового пояснення, що чоловік стає одержимий пошуком істини. Врешті він натрапляє на таємничу дівчину, які зізнається, що може подорожувати у часі та змінювати долю людей.

Як відзначають у Netflix, "У тіні Місяця" - психологічний трилер, який вивчає силу часу та те, як його походження може возз'єднати або ж розбити нас. У головних ролях: Бод Холбрук (Нарко) та Майкл С. Холл (Декстер).

У тіні місяця 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Доктор Сон: фінальний трейлер продовження Сяйва