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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Форд проти Феррарі: бійка Крістіана Бейла з Меттом Деймоном у новому трейлері

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Форд проти Феррарі: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Форд проти Феррарі: дивитись трейлер фільму онлайн / The Indian Express

У мережі з'явився новий трейлер до фільму Форд проти Феррарі (Ford v. Ferrari), де головні ролі виконали Метт Деймон та Крістіан Бейл. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія 20th Century Fox презентувала свіже промо до біографічної драми "Форд проти Феррарі" (Ford v. Ferrari), дата виходу якого в Україні запланована на 14 листопада.

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Сюжет розповідає про реальні події у 1966 році, коли команда інженерів Ford почала розробляти новий спорткар, який повинен стати конкурентом для Ferrari. А група доволі непроста, адже до неї входить і гонщик Кен Майлс, який готовий на все, щоб перемогти у 24-годинних перегонах Ле-Ман. Чи вдасться їм перевершити команду Енцо Феррарі - не важко здогадатись, однак сама стрічка яскраво показує цю боротьбу!

У головних ролях: Метт Деймон, Крістіан Бейл, Джош Лукас, Катріна Балф та інші.

Форд проти Феррарі: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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