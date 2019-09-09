На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Доктор Сон: фінальний трейлер продовження Сяйва
-
- 15
У мережі опублікували фінальний трейлер до нового фільму жахів Доктор Сон (Dr. Sleep) за мотивами однойменного роману Кінга. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Кіностудія Warner Bros. потішила фанатів Кінга промо до ще однієї екранізації його творів. Цього разу на офіційному Youtube-каналі компанії з'явився фінальний трейлер до стрічки Доктор Сон (Dr. Sleep), яка є продовженням Сяйва. Прем'єра фільму в Україні запланована вже на 7 листопада.
І ще: Гретель і Гензель: трейлер не дитячого фільму жахів
Сюжет розповідає про вже дорослого Денні Торренса, батько якого був наглядачем готелю Оверлук та зійшов з розуму. Головний герой зустрічає дівчинку Абру Стоун, яка також має незвичайні сили, які він називає "сяйвом". Тепер Денні доведеться захистити нову подругу від таємничого угрупування, яке полює на всіх дітей, які володіють надздібностями.
У головних ролях: Юен МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Трембле, Брюс Грінвуд, Кайлі Керран та інші.
Доктор Сон: дивитись трейлер фільму онлайн:
Читайте також: Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
14:30Сексуальна супермодель Алессандра Амбросіо знялася топлес: гаряче фото
-
14:19Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами
-
13:51П'яні єноти відпочивали на подвір'ї канадійки: відео
-
13:31Виробники секс-іграшок розповіли, які ляльки замовляють найчастіше
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:56Сам удома для дорослих: у мережі показали нову версію фільму з рейтингом 18+
-
12:28Доктор Сон: фінальний трейлер продовження Сяйва
-
12:14Дівчина, яку називали Міс Свиня, стала моделлю: пікантні фото
-
11:58Сексуальне відео з Міс Всесвіт 2012 розбурхало мережу
-
11:35Цю сторінку я веду особисто: Олег Сенцов показав свій єдиний акаунт у соцмережах
-
11:29Дівчина за 5 днів перетворила потворну гостьову в ідеальну кімнату (фото)
-
11:13Ще той актор: пес театрально втратив свідомість і став зіркою мережі (відео)
-
10:51Пожежна небезпека в Україні: що заборонено робити у цей час
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:32Bugatti випустить найшвидший суперкар в історії марки
-
10:17Кучерява альпака розвеселила мережу: відео
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
09:51Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці у відвертій сукні без білизни
-
09:33Названо найсмачніший осінній напій, який зміцнює імунітет
-
09:17У Британії випадково продали найдорожчу пляшку пива
-
08:55Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри
-
08:35Названо популярні медичні препарати з ефектом плацебо
-
08:20Фітнес-блогерка похизувалась сідницями перед фанатами (фото)
-
07:54Класичний Ford 1953 року випуску пустять з молотка
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
- 06 вересня
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку