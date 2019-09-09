Доктор Сон: фінальний трейлер продовження Сяйва

У мережі опублікували фінальний трейлер до нового фільму жахів Доктор Сон (Dr. Sleep) за мотивами однойменного роману Кінга. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Warner Bros. потішила фанатів Кінга промо до ще однієї екранізації його творів. Цього разу на офіційному Youtube-каналі компанії з'явився фінальний трейлер до стрічки Доктор Сон (Dr. Sleep), яка є продовженням Сяйва. Прем'єра фільму в Україні запланована вже на 7 листопада.

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Сюжет розповідає про вже дорослого Денні Торренса, батько якого був наглядачем готелю Оверлук та зійшов з розуму. Головний герой зустрічає дівчинку Абру Стоун, яка також має незвичайні сили, які він називає "сяйвом". Тепер Денні доведеться захистити нову подругу від таємничого угрупування, яке полює на всіх дітей, які володіють надздібностями.

У головних ролях: Юен МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Трембле, Брюс Грінвуд, Кайлі Керран та інші.

Доктор Сон: дивитись трейлер фільму онлайн:

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