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У мережі опублікували невідому раніше пісню Queen у виконанні Фредді Мерк'юрі

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Фредді Мерк'юрі - фото 1
Фредді Мерк'юрі / real-vin

В інтернеті з'явилося відео, на якому зображений фронтмен культового гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Артист виконав композицію "Time Waits For No One". Ролик був оприлюднений на YouTube-каналі колективу.

Раніше композиція "Time Waits For No One" не була доступна громадськості. Відомо, що її записали у 1986 році для концептуального альбому Time, основою для якого став однойменний мюзикл Дейва Кларка.

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У пісні можна почути звучання голосу Мерк’юрі, фортепіанну партію і голоси бек-вокалістів.

"Вперше після чотирьох десятків, проведених глибоко в архіві, невідома версія Time нарешті з'явилася завдяки дворічній роботі всесвітньо відомого музиканта, автора пісень і продюсера Дейва Кларка, давнього друга Фредді", – зазначено в приписці до відео.

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