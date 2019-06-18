Мільйонер зробив несподівану заяву про майбутнє музики

Відомий бізнесмен вважає, що вже за 10 років суть музики відчутно зміниться, і до неї майже не докладатимуться люди. Чому – читайте далі.

Відомий індійсько-американський мільйонер, інженер та бізнесмен Вінод Хосла вважає, що розвиток штучного інтелекту вплине на чимало сфер, серед яких і музика.

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"Я думаю, що за 10 років ви припинете слухати музику, створену людьми", – зазначає Вінод. Він пояснює це тим, що замість звичайних пісень будуть унікальні треки, які нейромережі створюватимуть окремо для різних людей, зважаючи на їх вподобання.

Музика майбутнього зміниться

Якщо ви сумніваєтесь у такому можливому розвитку подій, то варто зазначити, що вже доволі популярні плейлисти на різних музичних сервісах, які базуються на настрої та активності слухачів. А от імена музикантів, назви пісень та альбомів вже не займають лідерських позицій.

Не варто забувати і про грошову частину такого майбутнього, адже будь-якій організації значно вигідніше використовувати штучний інтелект, а не платити чималі кошти на ліцензію та співаків.

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