На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий кліп Тейлор Свіфт про прайд став хітом: яскраве відео
-
- 15
Популярна співачка Тейлор Свіфт знову опинилась у трендах, показавши яскравий кліп на новий трек You Need To Calm Down. За лічені години він зібрав мільйони переглядів! Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Американська поп-зірка Тейлор Свіфт не збирається втрачати своїх позицій, тому регулярне випускає хіти. Цього разу вона потішила фанатів особливим кліпом на пісню You Need To Calm Down, який було спеціально знято до місяця прайду. Всього за 17 годин ролик переглянули понад 16 мільйонів разів!
Більше музики: Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
На відео можна побачити трейлер-парк, де всі відзначаються місяць боротьба за права ЛГБТ. Серед зіркового складу опинились Біллі Портер, Райан Рейнольдс, Кеті Перрі, Адам Ламберт та багато інших знаменитостей. Всі вони весело проводять час, не зважаючи на людей, які вважають представників ЛГБТ аморальними.
А фінал кліпу має особливу родзинку, яка викликала чимало емоцій у прихильників. Річ у тому, що наприкінці запису можна побачити Тейлор Свіфт та Кеті Перрі у костюмах бургера та картоплі фрі, які обіймаються. Це своєрідний символ того, що зірки нарешті помирились після довгих років постійних суперечок.
Taylor Swift - You Need To Calm Down, дивитись кліп онлайн:
Читайте також: LITTLE BIG – I'M OK: зацініть новий драйвовий хіт цього літа
-
09:54Ангел Victoria's Secret знехтувала білизною у звабливій сукні (фото)
-
09:28Чоловіче рішення: хлопець з вусами розвеселив мережу
-
08:57Новий кліп Тейлор Свіфт про прайд став хітом: яскраве відео
-
08:31Мільйонер зробив несподівану заяву про майбутнє музики
-
07:54Безпілотні вантажівки Volvo почали перевозити вантажі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:33Кондитер перетворює десерти в мініатюрні світи: смачні знімки
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
22:00Привітання з Днем ангела Ігоря 2019: побажання і картинки на іменини
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
21:26Науковці назвали несподівану причину появи безсоння
-
21:0018 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Новий iPod Touch перевірили на міцність, і це повний провал
-
20:22BMW більше не випускатиме суперкари
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:55У Португалії під час винного туру можна пожити у бочці
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі
-
19:23Науковці поділились новою теорією появи золота на Землі
-
19:11Мережу підірвало фото двійника Петра Порошенка
-
18:53Не лише зайва вага: учені розповіли, чим загрожує офісна робота
-
18:43Настя Каменських засвітила розкішне декольте
-
18:27В Японії заборонили керувати безпілотниками в стані алкогольного сп'яніння
-
18:10Гороскоп на 18 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Список смартфонів Samsung, які першими отримають оновлення до Android 10
-
17:41Як Зеленського та першу леді України зустріли у Франції: фотофакт
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі
-
16:56Названо найшвидший смартфон у світі: AnTuTu не бреше
-
14:15ТЕСТ: доповни назву фільму
-
12:00Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку
-
09:27Голос Діти 5 сезон 4 випуск: найкращі виступи, які вам сподобаються
-
07:14Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
- 16 червня
-
21:23Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
-
16:50Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
-
14:24Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
-
12:50День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми
-
11:20Прогноз погоди на 16 червня в Україні
-
08:33Ось чому не варто зловживати кавою
- 15 червня
-
20:55Україна вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U 20
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
-
16:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
-
13:30Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати
-
11:25Україна – Південна Корея: де і коли дивитись фінал чемпіонату світу U-20
-
08:14Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах
- 14 червня
-
21:447 поз для лінивого сексу влітку
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
16:21Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп