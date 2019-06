Новий кліп Тейлор Свіфт про прайд став хітом: яскраве відео

Taylor Swift - You Need To Calm Down, дивитись кліп

Популярна співачка Тейлор Свіфт знову опинилась у трендах, показавши яскравий кліп на новий трек You Need To Calm Down. За лічені години він зібрав мільйони переглядів! Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американська поп-зірка Тейлор Свіфт не збирається втрачати своїх позицій, тому регулярне випускає хіти. Цього разу вона потішила фанатів особливим кліпом на пісню You Need To Calm Down, який було спеціально знято до місяця прайду. Всього за 17 годин ролик переглянули понад 16 мільйонів разів!

На відео можна побачити трейлер-парк, де всі відзначаються місяць боротьба за права ЛГБТ. Серед зіркового складу опинились Біллі Портер, Райан Рейнольдс, Кеті Перрі, Адам Ламберт та багато інших знаменитостей. Всі вони весело проводять час, не зважаючи на людей, які вважають представників ЛГБТ аморальними.

А фінал кліпу має особливу родзинку, яка викликала чимало емоцій у прихильників. Річ у тому, що наприкінці запису можна побачити Тейлор Свіфт та Кеті Перрі у костюмах бургера та картоплі фрі, які обіймаються. Це своєрідний символ того, що зірки нарешті помирились після довгих років постійних суперечок.

Taylor Swift - You Need To Calm Down, дивитись кліп онлайн:

