Twenty One Pilots – Scaled And Icy: слухайте перший за останні 3 роки альбом гурту

Twenty One Pilots представив новий альбом

Дует Тайлера Джозефа та Джоша Дана Twenty One Pilots випустив першу за три роки платівку – альбом "Scaled And Icy". Слухайте новий альбом хлопців на Радіо MAXIMUM!

У Scaled And Icy увійшло 11 треків, серед яких є як уже опубліковані сингли ("Shy Away", "Choker" і "Saturday"), так і нові треки. Слухайте нову платівку Twenty One Pilots на Радіо MAXIMUM.

Це цікаво: The Hardkiss – Жива і не залізна: слухайте новий альбом українського гурту

Більшість композицій були спродюсовані та написані Тайлером Джозефом під час карантину у домашній студії, а Джош Дан працював над барабанними партіями у різних регіонах США. Альбом, записаний дистанційно, оповідає про життя у нових реаліях і емоціях, які ми переживали у 2020 році: самоту, тривогу, нудьгу.

Twenty One Pilots – Scaled And Icy, слухайте новий альбом гурту:

У ніч з 21 на 22 травня о 03:00 пройде перший офіційний онлайн-концерт гурту під назвою Twenty One Pilots – Livestream Experience. Музиканти виконають найкращі треки зі старих альбомів, а пісні з платівки Scaled And Icy Twenty One Pilots уперше прозвучать наживо. Квитки на концерт можна придбати на офіційному сайті дуету. Там же можна відвідати віртуальну препаті з доступом до ексклюзивного мерчу та контенту.

Інший продукт творчості гурту під час пандемії – кліп на сингл "Level of Concern" – потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найдовше музичне відео в історії. Воно тривало 4264 години 10 хвилин і 25 секунд.

Альбом Scaled And Icy доступний на всіх стрімінгових майданчиках.

Читайте також: Фіолет – Стежка: український гурт презентував збірку пісень у незвичному форматі