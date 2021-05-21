The Hardkiss – Жива і не залізна: слухайте новий альбом українського гурту

Український гурт The Hardkiss випустив четвертий студійний альбом "Жива і не залізна". Слухайте нову платівку музикантів на Радіо MAXIMUM.

Альбом "Жива і не залізна" для гурту The Hardkiss етапний – у 202 році артисти святкують своє 10-річчя. Усі треки з нової збірки були записані на власній студії музикантів, працювали над ним два роки.

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У нову роботу колективу увійшло 10 пісень, чотири з яких шанувальники почують вперше. Також один сингл записаний спільно зі співаком Дмитром Монатіком.

"Настав цей довгоочікуваний день – вихід альбому Жива і не залізна. Ми цього дуже сильно чекали", – сказала фронтвумен гурту Юлія Саніна. Вона також підкреслила, що всі треки в альбомі різні, і групі дуже важливо, щоб вони сподобалися шанувальникам.

The Hardkiss – Жива і не залізна: слухайте онлайн новий альбом гурту

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