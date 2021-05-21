Фіолет – Стежка: український гурт презентував збірку пісень у незвичному форматі

Попрок-гурт Фіолет на тлі сучасної української музики виділяється особливою інтимністю. Але "Стежкою" музиканти перевищили навіть самі себе. І замість музичного альбому презентували збірку пісень за аналогією до класичної літератури.

"Стежка" – збірка виданих синглів і кількох нових творів Фіолету. Вона стала для гурту пісенним підсумком року життя в карантині. І в такому інноваційному форматі якнайкраще проявився талант Сергія Мартинюка, фронтмена гурту, який до того ж ще й письменник. На сьогодні він випустив романи "Рок-н-рол", "Капітан Смуток" та поетичну збірку "Реп’яхи", передає Радіо MAXIMUM.

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"Стежка", як і книга, має власну обкладинку, пролог та епілог. І без винятку кожна її пісня є окремим твором-одкровенням:

Стежка…..1

Бро, твори добро…..2

Слово даю…..3

Залишимося друзями…..4

Пахнеш Щастям….5

Зовсім не боляче….6

Застанемся сябрамі….7

Que seamos amigos….8

У треку "Слово даю" Сергій ділиться спогадами про знакові миті дитинства й дорослішання. У "Бро, твори добро" – реакціями на складне політичне сьогодення. У "Пахнеш щастям" – новорічною чіл-історією про рік життя в масках, коли рятують тільки найближчі і віра у своє ремесло. У "Зовсім не боляче" – найсокровеннішим.

Збірка "Стежка" – своєрідний, однак дієвий спосіб розібратися в собі. Слухайте збірку на улюблених платформах.

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