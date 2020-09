Творець оригінальної Mafia творчо пройшовся по оновленій грі: що йому не сподобалося

Батько легендарної Mafia 2001 року випуску Даніель Вавра вирішив не проходити повз ремейк від компанії Hangar 13 й особисто випробував гру. На трансляції чеського блогера Agraelus геймдизайнер пояснив, що йому не подобається в оновленій версії – як в геймплеї, так і в сюжеті.

Зазначимо, що Вавра все ж виокремив і кілька приємних змін. То що ж він думає про ремейк Mafia?

Це цікаво: Розробники легендарної The Last of Us випустять настільну гру за її мотивами

Вавра оцінив покращений вигляд міста, яке стало значно деталізованішим. Також творцеві оригінальної Mafia припала до душі загальна атмосфера римейку – Hangar 13 додала в гру багато елементів, відповідних періоду Великої депресії. Крім іншого, геймдизайнер похвалив виконавців англійської та чеської версій Томмі Анджело.

Однією з проблем Mafia: Definitive Edition Даніель Вавра назвав перероблену бойову систему. Йому не подобається перехід до механіки укриттів, яка зробила перестрілки не такими динамічними. Він також вказав на величезну кількість ворогів, що не відповідають оригіналу, де складність досягалася за допомогою хорошого ШІ. Розчарувала Вавру й модель водіння: машини поводяться не так реалістично, і навіть на крутих поворотах під час дощу вони залишаються керованими у заносі.

Як автор оригінальної історії, Вавра розкритикував і оновлену версію. Найбільше йому не сподобалася кінцівка, сенс якої був спотворений розробниками римейку. При цьому геймдизайнер згадав і низку своїх помилок. Наприклад, він був приємно здивований тим, що Hangar 13 приділили більше уваги коханій головного героя та прибрали незручну постільну сцену, а також заявив, що йому в минулому пасувало б частіше вводити в історію головного антагоніста Морелло.

З огляду на минулі невтішні висловлювання Ваври про римейк Mafia, новий погляд геймдизайнера на гру можна назвати цілком позитивним. Нагадаємо, що Mafia: Definitive Edition вийшла 25 вересня на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Тайтл також доступний у збірнику Mafia Trilogy разом з іншими частинами серії. Преса прийняла його тепло, але без особливого захоплення.

Читайте також: Геймери шукають у грі Borderlands 3 ліки проти коронавірусу