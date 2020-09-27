Геймери шукають у грі Borderlands 3 ліки проти коронавірусу

Гра Borderlands 3 тепер засвітилася не тільки в геймерських виданнях, але й у науковому журналі. У Nature Biotechnology дослідники програми пояснюють, чого вони змогли досягти, перетворивши міні-гру у високобюджетну відеогру, і навіть подумують пристосувати її під дослідження про коронавірус.

Жером Вальдіспюль, вчений з університету Монреаля Макгілла пише, що Borderlands Science привела до підвищення рівня залученості гравців для вирішення наукових завдань. Гра, яка була додана разом з оновленням основної гри в квітні, використовує просту головоломку з зіставленням плиток в якості колективної обчислювальної машини, щоб допомогти вченим вирівняти мікробні послідовності людини.

І ще: The Solitaire Conspiracy: анонсовано пасьянс у стилі шпигунського трилера

Обчислювальна потужність схеми складає від 10 000 до 15 000 годин роботи в день. У своїх попередніх спробах використовувати наукові розрахунки з краудсайдерів дослідники кажуть, що у них було лише кілька сотень годин в день.

На перший погляд, відповідність між користувальницькою базою і науковою проблемою здається малоймовірною. Динамічний шутер від першої особи, наповнений чорним гумором, в першу чергу призначений для геймерів, які шукають пригод. Проте, величезна база гравців Borderlands 3 кинулася вирішувати нові завдання, поставлені перед любителями ігор наукою.

Той факт, що популярна відеогра змогла з безпрецедентним успіхом передати наукову проблему широкій аудиторії з мільйоном гравців, є явним доказом обгрунтованості і життєздатності вихідної пропозиції, – пишуть дослідники.

Автори припускають, що Borderlands Science легко адаптується для вирішення широкого кола проблем з дослідженням COVID-19. При правильному виконанні потенціал цих досліджень нескінченний.

Читайте також: Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store