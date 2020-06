Три правила сніданку для тих, хто хоче схуднути

Від першого прийому їжі залежить не лише активність упродовж дня, а й шанси на схуднення. Тому дієтолог розповіла про три правила, які варто пам'ятати всім, хто хоче тримати себе у формі.

Спеціаліст з питань харчування та авторка книжки "Be Good To Your Gut" Ів Калінік розповіла про те, як має виглядати сніданок, якщо ви хочете добре почуватись та струнко виглядати.

Час для сніданку. Не варто думати, що канапка, кава чи круасан по дорозі на роботу можуть замінити правильний сніданок. Варто виділити на ранкову трапезу хоча б 20 хвилин. В цей час потрібно зосередити увагу на їжі і не відволікатись на новини, серіали чи соцмережі. Також ще одним правилом є сніданок упродовж перших двох годин після пробудженням.

Правила сніданку

Білок у раціоні. Саме він дозволить зарядитись енергією до наступної трапези, а також допомагає швидко збадьоритись. Тому яєчня на сніданок чудово підходить для цієї місії. Також можна робити страви з сиром, куркою та бобовими.

Обережно з пластівцями. Варто розуміти, що навіть прорекламовані пластівці, які можна з легкістю знайти у супермаркетах, насправді не є такими корисними. Достатньо просто подивитись на етикетку та побачити, що на першому місці у них цукор. Тому краще просто приготувати вівсянку з ягодами, фруктами чи горіхами.

