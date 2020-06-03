Учені розповіли, чому варто пити гарячий шоколад

Гарячий шоколад та какао не варто вважати суто дитячими напоями, адже вони дуже корисні для людей різного віку. Чому потрібно регулярно пити гарячий шоколад – читайте далі.

Учені дійшли до висновку. що гарячий шоколад є чудовим способом покращити здоров'я, адже дозволяє зміцнити імунітет, а також боротись із зайвою вагою та депресією.

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Річ у тому, що напій має чимало маловідомих властивостей завдяки серотоніну. Гормон хорошого настрою, який міститься у шоколаді, справді дозволяє покращити самопочуття.

Також цей смаколик має ще знеболювальні властивості, тому допомагає боротись з мігренями. А антиоксидантні властивості дозволяють нейтралізувати вільні радикали, які викликають запалення в організмі. Медики радять регулярно вживати гарячий шоколад і дітям, і дорослим, а також не перегинати палку з додатками і десертами.

Корисні властивості гарячого шоколаду

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