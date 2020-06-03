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Учені розповіли, чому варто пити гарячий шоколад

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Корисні властивості гарячого шоколаду - фото 1
Корисні властивості гарячого шоколаду

Гарячий шоколад та какао не варто вважати суто дитячими напоями, адже вони дуже корисні для людей різного віку. Чому потрібно регулярно пити гарячий шоколад – читайте далі.

Учені дійшли до висновку. що гарячий шоколад є чудовим способом покращити здоров'я, адже дозволяє зміцнити імунітет, а також боротись із зайвою вагою та депресією.

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Річ у тому, що напій має чимало маловідомих властивостей завдяки серотоніну. Гормон хорошого настрою, який міститься у шоколаді, справді дозволяє покращити самопочуття.

Також цей смаколик має ще знеболювальні властивості, тому допомагає боротись з мігренями. А антиоксидантні властивості дозволяють нейтралізувати вільні радикали, які викликають запалення в організмі. Медики радять регулярно вживати гарячий шоколад і дітям, і дорослим, а також не перегинати палку з додатками і десертами.

Корисні властивості гарячого шоколаду - фото 408022
Корисні властивості гарячого шоколаду

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Джерело: newsyou.info
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