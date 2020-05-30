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Учені розповіли, як корисно замінити каву

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Чим замінити каву - фото 1
Чим замінити каву

Ранкова кава частенько перетворюється на обов'язковий ритуал, який допомагає збадьоритись. Але науковці виявили значно ефективніший спосіб швидко прокинутись та набратись енергії.

Дослідники з Канади організували дослідження, щоб визначити, як на бадьорість впливає чашка ароматної кави та фізична активність. Річ у тому, що регулярне вживання кави може не найкраще позначитись на самопочутті.

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"Часто трапляється, що люди починають потребувати більшої кількості кофеїну. А збільшення порції призводить до негативних наслідків у вигляді головного болю, нудоти та проблем зі шлунком", – пояснили учені.

А експеримент довів, що горня кави можна замінити 20-хвилинрим тренуванням. І це дозволяє не лише повернутись до бадьорості, а й допомагає здоров'ю. До того ж, напої з кофеїном часто викликають спади енергії вдень, а ранкова пробіжка чи фітнес допомагають бути активним до самого вечора.

Як замінити каву - фото 407188
Як замінити каву

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Джерело: newsyou.info
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