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Тревіс Скотт представив кліп з Кайлі Дженнер в головній ролі

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Кайлі Дженнер у кліпі Тревіса Скотта - фото 1
Кайлі Дженнер у кліпі Тревіса Скотта / Скріншот

У новому ролику "Stop being trying to be God" ("Припини намагатися бути Богом") час від часу зображені біблійні сюжети.

Сам же Тревіс Скотт в кліпі гуляє серед овець, потім проводить обряд хрещення, пізніше з'являється в ролі Бога на небесах.

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Кайлі Дженнер зіграла роль богині, яка одягнена в золоте вбрання і випромінює світло. Дівчина символічно з'являється з маленьким ягням на руках, по губах якого можна прочитати назву пісні.

Крім того, в кліпі також знявся британський співак Джеймс Блейк.

Travis Scott – STOP TRYING TO BE GOD: дивіться кліп онлайн:

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Джерело: youtube
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