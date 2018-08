Тревіс Скотт представив кліп з Кайлі Дженнер в головній ролі

У новому ролику "Stop being trying to be God" ("Припини намагатися бути Богом") час від часу зображені біблійні сюжети.

Сам же Тревіс Скотт в кліпі гуляє серед овець, потім проводить обряд хрещення, пізніше з'являється в ролі Бога на небесах.

Кайлі Дженнер зіграла роль богині, яка одягнена в золоте вбрання і випромінює світло. Дівчина символічно з'являється з маленьким ягням на руках, по губах якого можна прочитати назву пісні.

Крім того, в кліпі також знявся британський співак Джеймс Блейк.

Travis Scott – STOP TRYING TO BE GOD: дивіться кліп онлайн:

