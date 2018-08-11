Раптово випущений альбом Нікі Мінаж став хітом продажів за добу

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж увірвалася на першу сходинку музичних чартів в 62 країнах вже через добу після релізу нового альбому.

Випуск четвертого альбому Мінаж супроводжувала плутанина. Терміни релізу змінювалися кілька разів. Так, напередодні Нікі заявляла, що вихід альбому переноситься на 17 серпня 2018 року. У підсумку платівка під назвою "Queen" раптово з'явилася в продажу на інтернет-майданчиках 10 серпня 2018 року.

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A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Aug 10, 2018 at 8:50am PDT

В альбом увійшли 19 композицій, деякі треки були записані спільно з колегами. Серед запрошених гостей відзначилися Емінем, Аріана Гранде, The Weeknd і інші популярні виконавці.

В інтерв'ю Нікі повідомила, що записала хіп-хоп альбом, "який ніколи не забудуть". В результаті "Queen" став першим альбомом від жінки-репера, що потрапили на перше місце продажів через iTunes в 62 країнах світу.

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