Кайлі Дженнер вперше показала обличчя дочки в зйомці українського фотографа

Сьогодні, 10 серпня, американська модель і молодша сестра Кім Кардашян – Кайлі Дженнер святкує день народження. На честь свята знаменитість опублікувала в Instagram ніжні знімки з піврічною донькою.

Автором фотосесії, де 21-річна іменинниця відображена з маленькою дочкою Стормі, стала український фотограф Саша Самсонова. Відзначимо, що Самсонова співпрацює з сімейством Кардашян-Дженнер вже не вперше.

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"У день народження з моїм найбільш особливим подарунком. І як я жила до тебе, Стормі. Люблю тебе, мій маленький ангел", – підписала один зі знімків Дженнер.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 1:30pm PDT

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 1:35pm PDT

В рамках цієї зйомки Кайлі Дженнер вперше показала обличчя малечі. Раніше зірка публікувала фото дочки, на яких вона зображена боком або спиною.

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