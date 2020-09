Трамп проти Байдена: скандальні цитати з перших дебатів кандидатів у президенти США

Перші дебати Дональда Трампа і Джо Байдера пройшли емоційно та з гучними звинуваченнями. Про що говорили кандидати на посаду президента США – читайте далі.

У ніч на 30 вересня відбулись перші президентські дебати між кандидатами від Демократів та Республіканців Джо Байденом та Дональдом Трампом. Зустріч претендентів на пост глави США перетворились в активне перебивання між трьома чоловіками: Байденом, Трампом та модератором і журналістом Fox News Крісом Уоллесом.

Дискусію вже встигли назвати надто емоційною, адже вона порушувала всі правила проведення дебатів. Поки чинний президент США Дональд Трамп перебивав кожне слово Байдена, то претендент від Демократичної партії через це губився у думках. Врешті і він почав заважати проводити нормальне мовлення.

Не обійшлось і беж образ, адже Байден називав Трампа "клоуном" та кілька разів просив його "Чому б тобі не заткнути пельку?" (Why don’t you shut up, man?).

Традиційно, кожен з кандидатів звинувачував іншого у брехні упродовж дебатів, що тривали півтори години. Хоч тема зовнішньої політики країни має обговорюватись на других дебатах, однак не обійшлось і без того, що Байден назвав Трампа "цуциком Путіна" (Putin’s puppy).

А теперішній президент США згадав про сина Байдена, який ніде не працював, аж поки не почав "заробляти мільйони в Україні та у Китаї". Можна очікувати, що під час другого раунду 15 жовтня ці питання обговорять детальніше.

Нагадаємо, що вибори президента США пройдуть вже 3 листопада.

