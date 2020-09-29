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Скільки за рік Дональд Трамп витратив на свою коронну зачіску
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На думку американської преси, президент Дональд Трамп зациклений на власній зовнішності. Ходили чутки, що він витрачає десятки тисяч доларів на рік на свою "знамениту" зачіску. Тепер же названа конкретна сума.
І ось конгресвумен Олександрія Окас-Кортес у своєму твіттері оприлюднила офіційно підтверджений факт: чинний президент США витратив за рік на укладку для виступів на телебаченні $ 70 000.
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Усю суму офіційно списали на бізнес-витрати. Тобто за зачіску Трампа заплатили американські платники податків. Громадськість обурена. Інтернет обговорює твіт Олександрії Окас-Кортес, яка вирішила не приховувати свого невдоволення фактом неприкритого лицемірства з боку "вашингтонських чоловіків".
"Торік республіканці скерували у мою адресу таку кількість жовчі та ненависті за те, що я посміла на власний день народження зробити собі приємний подарунок і витратити на перукаря $ 250 з власної кишені", – написала Олександрія у своєму твіттері.
Особливо обурив факт, що республіканці завжди принижують американських жінок-політиків за бажання мати гарний вигляд. При цьому конгресвумен витрачають особисті кошти на одяг і макіяж. Наприклад, у косметичці Олександрії Окас-Кортес – цілком звичайний набір макіяж-засобів, купити які може майже кожна жінка.
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