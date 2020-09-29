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Скільки за рік Дональд Трамп витратив на свою коронну зачіску

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Трамп робить зачіски коштом платників податків - фото 1
Трамп робить зачіски коштом платників податків / gettyimages

На думку американської преси, президент Дональд Трамп зациклений на власній зовнішності. Ходили чутки, що він витрачає десятки тисяч доларів на рік на свою "знамениту" зачіску. Тепер же названа конкретна сума.

І ось конгресвумен Олександрія Окас-Кортес у своєму твіттері оприлюднила офіційно підтверджений факт: чинний президент США витратив за рік на укладку для виступів на телебаченні $ 70 000.

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Усю суму офіційно списали на бізнес-витрати. Тобто за зачіску Трампа заплатили американські платники податків. Громадськість обурена. Інтернет обговорює твіт Олександрії Окас-Кортес, яка вирішила не приховувати свого невдоволення фактом неприкритого лицемірства з боку "вашингтонських чоловіків".

"Торік республіканці скерували у мою адресу таку кількість жовчі та ненависті за те, що я посміла на власний день народження зробити собі приємний подарунок і витратити на перукаря $ 250 з власної кишені", – написала Олександрія у своєму твіттері.

Скільки за рік Дональд Трамп витратив на свою коронну зачіску - фото 427983

Особливо обурив факт, що республіканці завжди принижують американських жінок-політиків за бажання мати гарний вигляд. При цьому конгресвумен витрачають особисті кошти на одяг і макіяж. Наприклад, у косметичці Олександрії Окас-Кортес – цілком звичайний набір макіяж-засобів, купити які може майже кожна жінка.

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