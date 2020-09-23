Time назвав 100 найвпливовіших людей світу: у списку глава ВООЗ і співак The Weeknd

Журнал Time представив свій традиційний список найвпливовіших людей поточного 2020 року. До нього потрапили як відомі політики, так і зірки шоубізнесу та навіть борці з COVID-19. Гайда ознайомлюватися з переліком особистостей, які вплинули на рік, що минає.

У цьогорічному списку найвпливовіших людей Time опинилися головний експерт робочої групи з боротьби з коронавірусом у США Ентоні Фаучі та нинішній президент країни Дональд Трамп.

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Також до 100 найвпливовіших потрапили сенатор від штату Каліфорнія Камала Гарріс, генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін і президент Китайської республіки Цай Інвень, мер Парижа Анн Ідальго, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, актриса Габріель Юніон, сценарист і продюсер Грег Берланті, засновниці руху Black Lives Matter Аліша Гарза, Опал Тометі і Патріс Куллорс, реперка Megan Thee Stallion, актор Біллі Портер, футболістка Меган Рапіноу, тенісистка Наомі Осака та співак The Weeknd.

З повним переліком 100 найвпливовіших людей світу за версією Time можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, в середині вересня героєм обкладинки Time став головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул. Журнал назвав його найважливішим темношкірим чоловіком в індустрії моди.

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