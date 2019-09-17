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ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
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Уявити своє життя без гаджетів зараз просто неможливо. Ви не вийдете з дому без смартфона, навушників і павербенка. Що вже говорити про подорожі? Саме під час мандрівок кожен із нас просто зобов'язаний мати певний набір пристроїв і аксесуарів, який суттєво полегшить життя в чужому місті або країні.
Якщо ви незабаром плануєте мандрівку – потурбуйтесь про гаджети, які дозволять вам отримати максимум задоволення від неї.
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Смартфон
Так, ми підозрюємо, що цей матеріал ви читаєте зі смартфона, але це зовсім не означає, що він ідеально підійде для подорожей. Власне, є низка характеристик, які вплинуть на комфорт від користування саме в тих ситуаціях, коли потрібно витиснути з пристрою максимум. Про звичайні робочі дні мова не йде, адже під час подорожей гаджет "переживе" не одне випробування.
На що звернути увагу:
Акумулятор. Якщо у вас уже є неймовірно крутий смартфон – вітаємо з цим. Але що там у нього з автономністю? Підозрюємо, що не все так веселково, як би ви цього хотіли. Чому під час мандрівки цей пункт такий важливий? А тому, що смартфон замінить вам і GPS-навігатор, і путівник, і мультимедійний плеєр, і фото- та відеокамеру. Ви ж не хочете цілодобово носитися з павербенком, аби бути на зв'язку та мати можливість робити фото тих місць, які ви відвідали?
Камера. Не менш важливий пункт при виборі смартфона для подорожі – його камери. По-перше, добротна мобільна камера дозволить не везти з собою дзеркальний фотоапарат (ви звільните достатньо місця в рюкзаку); по-друге, для того, щоб зробити кадр не потрібно буде міняти об'єктив, возитися з налаштуваннями (якщо ви цього не любите) тощо. Витягнув (а точніше: підняв руку). Клацнув. Виклав у мережу. Це значно зручніше, адже більшість світлин з подорожей так і залишаються на фотоапараті, не побачивши світ.
Пам'ять. Тенденція серед виробників смартфонів зводиться до того, що більшість з них "викидають" слот для карт пам'яті. Чому це так погано? А тому, що в певну кількість пам'яті потрібно вмістити улюблені пісні, кілька фільмів, мапи, а також світлини та відео з мандрівки. Якщо ви досі вважаєте, що 16 ГБ вистачить для всього – це зовсім не так. Оптимальний об'єм вбудованої пам'яті, який дозволить не скоро замислюватися над "чисткою" файлів – 64 ГБ. Цього вистачить більшості користувачів.
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Павербенк
Мандрівникам наполегливо рекомендуємо купити добротний павербенк, який дозволить зарядити гаджет тоді, коли розеткою поруч і не пахне. Якщо вам здається, що цей аксесуар – дурна трата грошей, то ми змушені вас засмутити. По-перше, не завжди ви матимете можливість та час, аби зарядити свій смартфон (добре буде, якщо він підтримує швидку зарядку); по-друге, не завжди він "доживатиме" до вечора, якщо протягом цілого дня у чужому місті потрібно буде регулярно користуватися навігацією, а також робити сотні фото та десятки відео.
На що звернути увагу:
Місткість акумулятора. Якщо ваш смартфон має акумулятор на 3000 мАг, то павербенк потрібно брати з місткістю, яка бодай втричі перевищує цей показник. Якщо ж вас не лякають габарити – візьміть павербенк на 20 000 мАг. Його вистачить для того, щоб заряджати свій смартфон не один, і не два рази.
Швидкість зарядки. Низка павербенків уміють швидко заряджати смартфони, якщо останні мають таку можливість. Втім, що ж робити з самою портативною батареєю на 20 000 мАг, якщо вона заряджається цілу вічність? Живіть з цим або підшукайте варіант, який підтримує швидку зарядку не лише пристроїв, а й самого павербенка. Це дозволить чекати на повний заряд не 10-12 годин, а, до прикладу, 4-5.
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Навушники
Наполегливо рекомендуємо обирати собі безпровідну модель навушників для того, щоб не заплутуватися в метрах шнурів. Для чого вам навушники? А для того, щоб дивитися заздалегідь завантажені серіали в автобусі або аеропорту, до прикладу. Ми вже не згадуємо про музику. Для максимальної зручності пропонуємо розглянути варіанти true wireless – навушників, які зовсім позбавлені дротів, які за потреби можна сховати у компактному зарядному кейсі. Такий формат ідеально ховається у рюкзаку та не займає багато місця.
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Монопод
Не лише селфі-палка – невід'ємний атрибут мандрівника, а й монопод. А точніше, тринога, яка дозволить робити творчі фото, а також спільні світлини в умовах, коли нікому вас сфотографувати. Чи бували у вас такі ситуації, коли хотілося зробити спільну фотку з друзями, але не було кому натиснути на заповітну кнопку? Швидше за все, таке було з кожним. Попросити когось про допомогу? Ну, не всі готові до такого кроку. Що ж тоді робити? Використати триногу, яка "триматиме" ваш гаджет тоді, коли ви позуватимете в кадрі. Також цей аксесуар допоможе вам зробити гарні фото в умовах недостатньої освітленості, адже не буде ефекту "тремтіння рук".
Електросамокат
Цей тип персонального транспорту став настільки популярним за останні кілька років, що не згадати про нього було б не справедливо. Та й є в цьому певна логіка, адже в деяких містах катання на громадському транспорті обійдеться вам у чималу копієчку. Звичайно ж, можна й взяти на прокат велосипед або самокат, але це теж не коштує 3 гривні. Щоправда, якщо ви літаєте – не задумуйтесь над тим, щоб узяти з собою електросамокат, адже такий "багаж" обійдеться вам дорожче, ніж сам квиток. Натомість при подорожі автобусом або автомобілем можна сміливо до багажника взяти електросамокат.
На що звернути увагу:
Автономність. А скільки кілометрів може проїхати самокат на одному заряді? Оце, мабуть, найважливіший пункт, який потрібно уточнити перед його покупкою. Ви ж не хочете придбати цяцьку, яка "проситиметься" на зарядку частіше, ніж ваш смартфон. Причому, на це витрачається явно не одна година. Оптимальний варіант – від 30 кілометрів автономного ходу. Цього буде достатньо для одноденної "прогулянки" чужим містом. Але вночі однозначно доведеться поставити самокат на зарядку.
Швидкість. Ще один пункт, який не менш важливий. Воно й не дивно, адже кому потрібен самокат, який їде зі швидкістю середньостатистичного пішохода? Оптимальний варіант – 15-20 кілометрів на годину. Така швидкість дозволить пересуватися на доволі великі відстані не за кілька годин. Тим паче, що самокат дозволить уникати пробок, в яких можна "зависнути".
Що ж брати з собою у мандрівку – вирішувати, звичайно ж, лише вам. Головне – не забути ті пристрої й аксесуари, без яких подорож стане менш комфортною, а також може виникнути низка проблем. Бережіть свої гроші та нерви, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!
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