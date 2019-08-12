Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат

Електросамокати набирають шаленої популярності по всьому світу. На це є низка логічних причин, про що ми поговоримо далі. Читайте в новому матеріалі Радіо МАКСИМУМ, чому варто замислитися над покупкою електросамоката, а також на що звернути увагу при виборі персонального транспорту.

Електросамокат – ідеальне поєднання транспорту з дитинства з новітніми технологіями. І, якщо велосипед не завжди є де тримати, то з цим видом транспорту не буде проблем навіть у тих, хто живе в тісній квартирі. Називаємо вам п'ять вагомих причин звернути увагу на електросамокат.

Гаджет для фізичної активності: 5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4

1. Компактність

Передовсім зазначимо, що електросамокат – один із найкомпактніших видів персонального транспорту. Це дозволить без проблем тримати його майже у будь-якій оселі.

Для оселі. Якщо ви завжди мріяли про велосипед, але у квартирі немає місця, де можна було б його зберігати – зверніть увагу на електросамокати. За їх допомогою ви зможете спокійно та з вітерцем пересуватися містом. У більшості моделей руль складається так, що електросамокат не займе багато місця в оселі, що дуже зручно.

Електричний самокат не займає багато місця

Для роботи. Якщо ви працюєте на великому підприємстві – задумайтесь над покупкою електросамоката. Він дозволить вам зі зручністю пересуватися між цехами, до прикладу.

Для подорожей. Якщо ви часто подорожуєте, електросамокат стане ідеальним транспортом для ознайомлення нових міст. Такий варіант дозволить вам зекономити чималу суму на всіляких прокатах.

Електросамокат підійде для подорожей

2. Швидкість

Більшість моделей електросамокатів можуть розвивати швидкість до 30 кілометрів на годину. Така швидкість дозволить вам пересуватися містом за лічені хвилини.

Цікавий факт, але ділові люди віддають перевагу електросамокатам у порівнянні з велосипедами. Причина проста: на самокаті не спітнієш, а це означає, що можна швидко пересуватися між діловими зустрічами.

3. Зручність

Порівняно компактний корпус електросамоката дозволяє його взяти, наприклад, до офісу, в громадський транспорт, в багажник автомобіля. До слова, можливість тримати його в приміщенні сподобається тим, хто постійно переживає через можливість викрадення "залізних" коней. Власне, з велосипедами частенько трапляється таке.

Бізнесмени пересідають на електросамокати

4. Простота в обслуговуванні

На відміну від велосипедів, електросамокати не вибагливі в обслуговуванні. Їх потрібно лише заряджати та перевіряти шини, адже покриття українських доріг залишає бажати кращого. Не можуть не потішити й витратні матеріали, які здебільшого можна купувати на AliExpress, економивши чималу копійчину.

5. Ціна

Добротний електросамокат обійдеться вам у понад 10 тисяч гривень. На перший погляд, сума за такий вид транспорту, – шалена. Втім, якщо ви частенько пересуваєтесь містом на таксі, – чи не слід задуматися над покупкою електросамокату?

Покупка електросамоката може окупитися через пів року, якщо вам до цього щодня потрібно було пересуватися на таксі.

P.S. стосовно зарядки, то перейматися за електроенергію не слід. Просто заряджайте свій транспорт на роботі ;)

Економте гроші на таксі

Читайте також: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного

Якщо ви надумали купити електросамокат – зверніть увагу на одну з цих найпопулярніших моделей.

Xiaomi Mi Electric Scooter M365

Технічні характеристики:

діаметр коліс: 8,5"

вага: 12,5 кг

навантаження: до 100 кг

швидкість: до 25 км/год

запас ходу: до 30 км

час заряду: 5 годин

Xiaomi Mi Scooter – надзвичайно популярний електросамокат, який можна побачити на вулицях українських міст. Воно й не дивно, адже він має і пристойну швидкість, і пристойний запас ходу, і непогану ціну. За допомогою додатку можна переглянути рівень заряду акумулятора та іншу інформацію про самокат.

Ціна: 12 499 гривень.

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 – популярна модель в Україні

Like.Bike One

Технічні характеристики:

діаметр коліс: 8"

вага: 13 кг

навантаження: до 120 кг

швидкість: до 25 км/год

запас ходу: до 25 км

час заряду: 3 години

Like.Bike One – ще один крутий електросамокат, який однозначно сподобається тим, хто давно вже мріяв про компактний персональний транспорт. Зручний, компактний і не за всі гроші світу.

Ціна: 9 999 гривень.

Like.Bike One – компактний і потужний самокат

Електросамокат – майже ідеальний персональний транспорт, який однозначно має бути у вашому "гаражі". Головне – підібрати під себе саме ту модель, яка влаштує по всіх параметрах: швидкість, автономність та потужність. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте, що останнє слово завжди залишається за вами ;)

Усе ще актуально: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно