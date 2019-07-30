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Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
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У 2016 році компанія Apple представила перші практично ідеальні безпровідні навушники AirPods. Відтоді інші виробники уже кілька років намагаються обійти "яблучну" корпорацію, але наразі це не вдалося нікому. Кілька місяців тому "убивць AirPods" показала Xiaomi. Ними стали Redmi AirDots.
Розберімось, чи такі вже вони круті, як би того хотіли китайці, адже ціна Redmi AirDots у кілька разів нижча, ніж у справжнього бестселера – Apple AirPods.
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Для початку розставимо всі крапки над "і". На ринку є безліч безпровідних навушників, але не всі вони підпадають під категорію "true wireless" – повна відсутність дротів. Саме такий тип навушників став шалено популярним після появи на ринку AirPods. Саме про такі аксесуари для прослуховування музики ми поговоримо сьогодні.
Комплект поставки Redmi AirDots
- навушники;
- зарядний кейс;
- змінні амбушури.
Так, комплект надзвичайно скромний, що може не сподобатися тим, хто очікував від китайців ще й захисного чохла, зарядки та брелка у подарунок. Утім, пригадуємо ціну та викидаємо з голови зайві забаганки, які стосуються навушників.
На AliExpress навушники можна взяти за 520 гривень. В офіційних магазинах в Україні – за 1299 гривень. На неофіційних – за 699.
Ми, власне, рекомендуємо брати на AliExpress, адже у цьому випадку зовсім немає різниці, звідки до вас приїдуть навушники. А на зекономлені гроші можете сміливо купити собі чохол для кейса і ще один – для смартфона.
Перше враження про Redmi AirDots
Якщо б ми брали навушники в Україні за ціною офіційних представників, то Redmi AirDots можна було б уважати чи не найбезглуздішою покупкою. По-перше, комплектація нікудишня. По-друге, кейс кряхтить з перших же хвилин використання, що змушує замислитись над довговічністю. По-третє, за 1299 гривень можна купити щось і якісніше, і пристойніше.
Натомість, навушники за 520 гривень вселяють надію та змушують шукати позитив майже у всьому. Іноді, навіть, у відвертих недоліках. А про них ми теж згадаємо, адже за понад тиждень експлуатації виникали деякі лаги та ситуації, які відверто обурювали.
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Плюси Redmi AirDots
Компактність
Передовсім, слід зауважити, що Redmi AirDots – компактні навушники. Кожен із них важить усього 4 грами, що не створює дискомфорт навіть під час тривалого прослуховування музики. Щоправда, про "тривале" ми трішки погарячкували, але про це трішки згодом. Зручними AirDots будуть для мандрівників, адже кейс можна кинути у рюкзак і не переживати через заплутані дроти. Комфортною є й можливість користуватися лише одним навушником за потреби. Щоправда, лише правим, адже він – головний. Лівий лише під'єднується для створення стереозвуку.
Автономність
Ще один привабливий момент – автономність. Самі навушники можуть грати до 3 годин, якщо слухати їх не на повній гучності. Кейс дозволяє ще 2 з лишком рази зарядити навушники. У результаті ми отримуємо біля 10 годин прослуховування музики, що сподобається тим, хто не хоче заряджати їх кожного дня. Звичайно ж, це не еталонні 24 години, як у AirPods, але все одно – показник пристойний.
Звук
Хто б що не казав, але звук у цих навушниках цілком добротний. Звичайно ж, справжні меломани відчують, що іноді музичні інструменти утворюють справжню "кашу". Але це буває не так уже й часто. Тим паче, що ніхто не обіцяв, що звук буде приголомшливим. Натомість, запас гучності такий, що ви не будете переживати через те, що музику буде перекрикувати, до прикладу, сусід по купе, який свариться зі своєю уже колишньою.
Нагадуємо, що музику слухати потрібно не на максимальній гучності, щоб не стати постійним гостем отоларинголога!
Утім, не сподобався різкий крок між гучністю: іноді буває так, що пісня грає тихо, а після додавання поділки звуку – надто голосно. Було б не зле, якби можна було керувати гучністю на самих навушниках.
Керування
На відміну від Xiaomi AirDots – ідентичних, але білих навушників, які мають сенсорну панель, – Redmi AirDots має звичайні кнопки, які потрібні для того, аби поставити на паузу пісню або підняти трубку, а також для того, щоб викликати голосового асистента. Як ви вже зрозуміли, навушники можна використовувати у ролі гарнітури. Однак, мікрофон у них млявенький, тому будьте готові, що співрозмовник буде вас кепсько чути.
Лайфхак: під час телефонної розмови зніміть один навушник і говоріть в нього. Так ви будете чути співрозмовника, а він – вас.
Мінуси Redmi AirDots
На жаль, водночас під'єднати навушники до двох пристроїв у вас не вийде. Тому сценарій зі смартфоном+ноутбуком можете забути. Хочете слухати музику на ноутбуці – під'єднуйтесь до нього, а якщо не смартфоні, то з'єднайте AirDots до нього. Насправді, це не так уже й трагічно, але дещо дискомфортно.
Буває так, що іноді може "відвалитися" лівий навушник. Нагадуємо, що він у цій парі – допоміжний, тому до такого сценарію слід бути готовими. Однак, народні умільці запевняють, що це можна "вилікувати". Витягаємо навушники з кейсу та затискаємо кнопку на 15 секунд. Таким чином вони скинуться до заводських налаштувань. Видаляємо їх з пам'яті смартфона. Вмикаємо правий навушник. Під'єднуємо до нього лівий. І тоді під'єднуємо їх до смартфона. Кажуть, що така "процедура" усуне такі вибрики Redmi AirDots.
Крім того, навушники можуть самовільно під'єднатися до смартфона тоді, коли вони перебувають у кейсі. Коли це відбувається? А тоді, коли бокс вичерпав свій заряд. Після цього навушники чомусь активуються та під'єднуються до пристрою, з яким вони у парі. Це теж не критично, але якось безглуздо. Особливо, якщо не звернути увагу на те, що під'єднані навушники та намагатися поспілкуватися з кимось за допомогою смартфона.
А ще дуже бентежить магнітна система кріплення навушників під час заряду. Якщо їх не вельми вдало покласти у бокс, то є ймовірність, що навушники не будуть заряджатися. Як себе ця система поведе з часом – невідомо. Не дуже б хотілося, щоб цей аксесуар перестав заряджатися через кілька місяців експлуатації.
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Чи купувати Redmi AirDots?
Що ми маємо у результаті? Перед нами навушники, які однозначно сподобаються тим, хто давно вже мріяв позбутися дротів. Якщо вдасться купити їх за адекватну ціну – можна буде сповна насолоджуватися і автономністю, і якістю звуку і комфортом. Однак, брати в офіційних магазинах Redmi AirDots за цю ціну ми не рекомендуємо, адже вона однозначно завищена. Зазначимо, що рекомендований цінник для китайського ринку – 15 доларів. А ми нагадуємо, що останнє слово завжди залишається за вами!
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