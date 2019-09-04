Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019

Літо, що минуло, запам'яталось нам не лише виборами, а й анонсом низки нових смартфонів, які однозначно варті вашої уваги. Розповідаємо вам про найкращі моделі, які вам сподобаються.

Літо 2019 року було багатим на презентації новеньких смартфонів різних компаній. Світ побачили не лише довгоочікувані Galaxy Note, а й цікаві пристрої від Xiaomi та Huawei.

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Передовсім розпочнемо зі смартфонів, які однозначно були найочікуванішими, – лінійки Samsung Galaxy Note10. Зауважимо, що вперше Note отримав відразу дві моделі: більшу та меншу.

Samsung Galaxy Note10 та Galaxy Note10 +

Компанія Samsung один з останніх топових гравців на ринку, який вирішив таки відмовитися від 3,5-міліметрового аудіороз'єму. У Galaxy Note10 це обґрунтували необхідністю збільшити місткість акумулятора, який має живити доволі великі екрани. Втім, дива не сталося: новенькі "ноути" – цікаві смартфони, але їх однозначно не можна назвати інноваційними.

Цьогоріч Samsung представив Galaxy Note10 у двох розмірах

З особливостей можна хіба відзначити той факт, що S Pen тепер отримав вбудований акумулятор, що дозволяє йому працювати до 10 годин від одного заряду. Також його оснастили акселерометром, завдяки чому він може використовуватися не лише для перемикання слайдів під час презентації. Але, кажучи правду, ми досі не впевнені, наскільки часто середньостатистичний покупець Galaxy Note користується цим диво-аксесуаром.

Стосовно решти, то перед нами просто флагманський смартфон 2019 року. Не потішило хіба те, що Samsung встановили звичайну Super AMOLED матрицю, а не 90-герцову, як, до прикладу, в OnePlus 7 Pro. Дивне рішення, враховуючи, що компанія самостійно виготовляє дисплеї.

Технічні характеристики Samsung Galaxy Note10 та Note 10 +:

екран: 6,3"/6,8"

процесор: Exynos 9825 (8 ядер: 2 х 2,73 ГГц, 2 х 2,4 ГГц, 4 х 1,9 ГГц)

оперативна пам'ять: 8 ГБ/12 ГБ

вбудована пам'ять: 256/256, 512 з можливістю розширення картами пам'яті

камери: три модулі: 12 Мп зі змінною апертурою, 12 Мп телеоб'єктив, 16 Мп ширококутний/той самий набір і TOF-камера для визначення глибини різкості

акумулятор: 3500 мАг/4300 мАг

Ціна: 31 999 гривень за Samsung Galaxy Note10 та 35 999 гривень за Galaxy Note10 +.

Xiaomi Mi 9T

Фанати компанії Xiaomi відверто обурюються через те, що вона випускає моделі ледь не кожного місяця. Що це означає? А означає це те, що ваш новенький смартфон за місяць може стати старим і неактуальним лише тому, що китайці показали щось особливе та свіже. Власне так і сталося. Влітку Xiaomi показала лінійку Mi 9T, яка затьмарила класичний Mi9. Смартфони позбавили всіх дитячих болячок попередників, а також удосконалили, залишивши цінник на попередньому рівні.

Xiaomi Mi 9T – ефектна новинка компанії

Отже, Mi 9T – збільшена заміна Mi9 SE. Щоправда, зросла не лише діагональ екрану, а й місткість акумулятора, тактова частота процесора (він тут ще потужніший), а також з екрана нарешті зник будь-який виріз. Смартфон практично безрамковий, що стало можливим завдяки фронтальній камері, яка виїжджає з корпусу. Таке рішення не нове, але воно виграшне. Тішить, що нікуди не зник NFC. Гаманець можна сміливо забувати вдома.

Чому саме ця модель, а не Mi 9T Pro потрапила до нашого ТОПу? А тому, що вона на понад 100 доларів дешевша, але при цьому майже нічим не поступається старшому братові. Єдиний виняток – процесор. Але є одне "але": якщо ви не затятий геймер, то є ймовірність, що під час повсякденного використання різниці ви не відчуєте зовсім. То чи є сенс переплачувати? Ми вважаємо, що не завжди.

Технічні характеристики Xiaomi Mi 9T:

екран: 6,39", AMOLED, 1080 х 2340 пікселів

процесор: Snapdragon 730 (8 ядер: 4 х 2,2 ГГц, 4 х 1,8 ГГц)

оперативна пам'ять: 6 ГБ

вбудована пам'ять: 64 або 128 ГБ без розширення картою пам'яті

камери: три модулі: 48 Мп f / 1,8, 8 Мп телеоб'єктив, 13 Мп ширококутний

акумулятор: 4000 мАг

Ціна: 9 999 гривень за версію з 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Huawei P Smart Z

P Smart Z має усі шанси стати новим хітом продажів компанії Huawei. Нагадаємо, що торік це звання гордо на собі носив Honor 8X (смартфон суббренду китайської компанії). Новинка отримала уже традиційний набір необхідних параметрів, які сподобаються майже кожному: величезний екран, кілька камер, ніяких вирізів у екрані, наявність NFC і дуже привабливий цінник. Без сумніву, P Smart Z вартує не лише вашої уваги, а й кожної витраченої на нього копійки.

Huawei P Smart Z потішить ціною і характеристиками

Якщо ж ви переймаєтесь через конфлікт зі США і майбутні проблеми з оновленням операційної системи, то робити цього не слід. Модель вийшла тоді, коли заборони ще не було, а це означає, що виробник буде підтримувати її оновленнями.

Технічні характеристики Huawei P Smart Z:

екран: 6,59", 1080 x 2340 пікселів, IPS

процесор: Hisilicon Kirin 710F (8 ядер: 4 х 2,2 ГГц, 4 х 1,7 ГГц)

оперативна пам'ять: 4 ГБ

вбудована пам'ять: 64 ГБ з можливістю розширення картами пам'яті

камери: два модулі: 16 Мп f / 1,8 та 2 Мп для визначення глибини різкості

акумулятор: 4000 мАг

Ціна: 6 999 гривень.

Redmi Note 8

Було б несправедливо, якби ми не включили до нашого ТОПу новинку від Redmi, яка спантеличила всіх без винятку. Китайці таки зуміли здивувати, випустивши лінійку Note 8, яка не лише стала кращою, а й потішила своїми цінами. Щоправда, наразі ми знаємо лише про прайс для ринку Китаю. Що ж попросять за новинки в Україні – поки невідомо. Відразу ж зауважимо, що Redmi Note 8 Pro ми досі вважаємо спірним пристроєм, адже використання процесора MediaTek – не найкраще рішення компанії Redmi.

Redmi Note 8 – ТОП за свої гроші

Натомість Redmi Note 8 – ідеальний смартфон для всіх. Просять за нього смішні гроші (139 доларів за версію 4+64 ГБ). Працює він на добротному процесорі середнього рівня. Може похизуватися металевою рамою, а не пластиковою, як у Redmi Note 7. Цілком імовірно, що він затьмарить і Xiaomi Mi A3, який не вельми припав до душі фанатам китайської компанії.

Технічні характеристики Redmi Note 8:

екран: 6,3", 1080 x 2340 пікселів, IPS

процесор: Snapdragon 665 (8 ядер: 4 х 2,0 ГГц, 4 х 1,8 ГГц)

оперативна пам'ять: 4 або 6 ГБ

вбудована пам'ять: 64 або 128 ГБ з можливістю розширення картами пам'яті

камери: чотири модулі: 48 Мп f / 1.8, 8 Мп ширококутний, 2 Мп для створення макро та 2 Мп для визначення глибини різкості

акумулятор: 4000 мАг

Ціна: наразі інформація відсутня.

Який з цих смартфонів обирати – вирішувати, звичайно ж, вам! Ми лише нагадуємо про те, що іноді слід трішки зачекати, щоби гаджет, який припав до душі саме вам, трішки впав у ціні, а ви, що логічно, могли потішити себе та добряче зекономити. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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