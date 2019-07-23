5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4

Компанія Xiaomi відома не лише завдяки своїм смартфонам, а й низці гаджетів і аксесуарів, якими користуються мільйони людей по всьому світу. Саме про один з надзвичайно популярних пристроїв Радіо МАКСИМУМ розповість у своєму матеріалі. Ловіть 5 вагомих причин купити Mi Smart Band 4.

Анонс фітнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 відбувся понад місяць тому, але це не завадило пристрою за такий короткий проміжок часу стати справжнім бестселером. І справді, четверте покоління популярного аксесуара отримало цілу низку функцій, яка припала до душі не лише затятим фанатам Xiaomi, а й тим, хто навіть не думав про покупку "розумного" аксесуара.

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Відразу ж зазначу, що гаджет я купував за власні кошти, тому будьте готовими до того, що "медових" слів буде достатньо, але й без міцних слівців не обійдеться.

Чому я вирішив купити Xiaomi Mi Smart Band 4? Відповідь проста: у мене були всі покоління цього гаджета, тому я просто не зміг відмовитися від покупки новинки. Тим паче, що вона не просто оновилася, а зазнала кардинальних (і не зовсім) змін.

Де купити Mi Smart Band 4?

Відразу ж зазначу, що рекомендована ціна на фітнес-браслет в Україні – 1299 гривень. Це при тому, що Mi Smart Band 4 у Китаї коштує близько 650 гривень за версію без NFC. Перше, що спало на думку, – AliExpress, але тут потрібно прочитати не один десяток відгуків, аби вибрати продавця, який відправить вам не китайську копію КИТАЙСЬКОГО гаджета. Звучить жахливо, пра'?

Економимо гроші – купуємо в інтернеті

Відповідно, годинки дві свого дорогоцінного часу я вбив, підшукуючи саме того продавця, якому я був готовий віддати свої кровні. Отже, скільки я заплатив за фітнес-браслет? За Mi Smart Band 4 я віддав 800 гривень.

Зауважу, що я брав китайську версію браслета. Детальніше про нюанси, які можуть виникнути під час експлуатації, – читайте далі.

Так, можна купити трекер і в перекупників, але за їхні "послуги" доведеться переплатити 200, а то й більше гривень. Тож, якщо вам не страшенно підгорає – замовляйте на AliExpress. Турботливо залишаю лінк на продавця. Для того, щоб зекономити ще трішки – скористайтесь кешбеком.

Читайте більше про кешбек і чому ним потрібно користуватися під час покупок в інтернеті

Скільки довелося чекати на посилку? Насправді, не так уже й багато. З Китаю до України фітнес-браслет летів/їхав трошки більше, ніж два тижні. Як на мене, то цілком вартує трішки зачекати, а на зекономлені гроші, до прикладу, можна купити кілька чохлів на смартфон у тих же китайців ;)

Завжди читайте коментарі на AliExpress

Перше враження про гаджет – Xiaomi, як завжди, вміє потішити своїх фанатів. Але не все так гладко, як би того хотілося б...

Комплект поставки:

капсула Mi Smart Band 4;

браслет;

зарядний пристрій.

До слова, капсулу знову доводиться витягати з браслета, щоб зарядити її. Тішить лише те, що виробник обіцяє до 20 днів автономності, що дозволить робити це не так уже й часто.

Тепер Mi Band 4 поставляється у картонній коробці

5 вагомих причин купити Xiaomi Mi Smart Band 4

1. Екран

Перше, що ми бачимо, коли витягаємо фітнес-браслет з коробки – його екран. Він тепер не випуклий, а ще він прикритий загартованим склом. Якщо говорити про цифри, то діагональ AMOLED-дисплея Mi Smart Band 4 – 0,95 дюйма. Він достатньо виріс у порівнянні з третім "бендом", а також отримав пристойніший рівень запасу яскравості. Нарешті не потрібно робити хатинку з рук, аби побачити котра там година. Втім, тут закрався і мінус – у темряві максимальна яскравість може вас на кілька секунд осліпити. Будьте обережними.

Екран Mi Band 4 вас потішить

2. Перемикання музики

Про цю опцію власники Mi Band мріяли вже давно. Тепер вона передбачена виробником і не потребує використання стороннього софту. При свайпі зліва на право на головному екрані відкривається меню керування музикою, яка відтворюється. Іконки надзвичайно малі, а це означає, що керувати композиціями буде не так уже й легко, як би хотілося. Втім, можна похвалити вже те, що браслет має цю можливість. Шкода, Xiaomi вирішила не встановлювати в ньому накопичувач пам'яті. Такий підхід сподобався би тим, хто займається спортом, але не хоче носити з собою на тренування смартфон. Під'єднав Bluetooth-навушники до браслета й насолоджуєшся музикою. Маю надію, що у п'ятому поколінні така можливість з'явиться.

Тепер можна керувати музикою та будильниками

3. Керування будильником

Ще одна зручна штука, яка припаде до душі всім, хто використовує Mi Band для того, аби не будити своїх рідних зранку, коли потрібно прокидатися за допомогою будильника. Тепер на браслеті можна вмикати або вимикати будильники, які вбиті у пам'ять пристрою. Як на мене, то це геніальна фіча, адже іноді можна просто забути вимкнути будильник на завтра або згадати про цю необхідність тоді, коли ви вже гарно вмостилися у ліжку, а смартфон – на зарядці на столі. Шкода, що на браслеті встановлювати нові будильники не можна. Такий функціонал був би у рази зручнішим, але не все відразу!

4. Захищеність скла

Xiaomi Mi Band 3 можна було ненавидіти уже через те, що китайці вирішили захистити OLED-дисплей пластиком. Так ще й з пристойним заокругленням. Щоправда, я нарікати не маю на що, адже за рік користування браслетом не залишив на його екрані видимих подряпин. Утім, саме їх поява так розлючувала більшість власників "трійки". І я можу їх зрозуміти, адже у цьому пристрої, як і у смартфоні, екран – чи не найголовніший елемент. І хотілося б, щоб він був бодай трохи захищений. У Mi Smart Band 4 використовується скло Gorilla Glass, а заокруглення замінили на плоскість. До слова, такий підхід дозволяє зменшити кількість бліків.

Екран браслета тепер під надійним захистом

5. Версія Bluetooth

Не вельми очевидний, але важливий момент, про який варто сказати. У новинці використовується Bluetooth версії 5.0. Що це нам дає? По-перше, підвищується енергоефективність як самого браслета, так і смартфона (за умови, що останній теж має "п'ятий" Bluetooth). По-друге, зв'язок не губиться на більшій відстані. Це дозволяє отримувати сповіщення навіть тоді, коли ви вийшли у сусідній кабінет на роботі.

Нова версія Bluetooth дозволить економити заряд акумулятора

Утім, не все так гладко. Зокрема, якщо бажаючи зекономити ви купуєте китайську версію Mi Smart Band 4.

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Чому китайський Mi Smart Band 4 – (поки) лайно?

На момент написання цього матеріалу Mi Smart Band 4 для китайського ринку не отримав прошивку, яка б підтримувала роботу з українською мовою. Що це нам дає (або НЕ дає)? Браслет показує все ієрогліфами.

Як це вилікувати? Поставити на смартфоні англійську або російську мову як основну. Такий підхід дозволить використовувати Mi Band англійською або російською мовами відповідно. Українська мова на смартфоні = ієрогліфи на браслеті. Поки це не лікується навіть сторонніми додатками.

Якщо ви користуєтесь сторонніми додатками для під'єднання до Mi Smart Band 4 – будьте готовими, що перемикання музики за допомогою браслета не буде працювати. Таке життя.

Mi Band Master теж дозволить прибрати ієрогліфи

Mi Fit – панацея? Я б так не сказав, адже він не лише виглядає трішки убого після оновлення, а й не дозволяє розкрити весь потенціал браслета. Втім, для першого зв'язку зі смартфоном слід використати саме рідний додаток від Xiaomi. Далі рекомендую користуватися Mi Band Master. До слова, в ньому можна просто вибрати мову браслета (українська теж поки не доступна) і спокійно користуватися українською на смартфоні. Однак, цей додаток поки що не дозволяє браслету перемикати композиції. Втім, розробники обіцяють якомога скоріше це виправити.

Але я відразу ж поспішу вас заспокоїти: китайська версія не є чимось гіршим абощо. Просто потрібно трішки зачекати, поки вона отримає достатню кількість оновлень, які дозволять сповна використовувати всі можливості фітнес-браслета від Xiaomi. Такою є ціна за економію, яка, нагадаю, сягає 600 гривень!

Що ми отримуємо у результаті?

+ великий і яскравий AMOLED-дисплей;

+ можливість керувати музикою;

+ можливість керувати будильниками;

+ покращений захист від вологи та пилу;

+ зручний інтерфейс;

+ пристойну автономність до 20 днів.

– проблеми з локалізацією у китайській версії;

– відсутність авторегулювання яскравості;

– відсутність вбудованої пам'яті для аудіофайлів;

– завищену ціну для ринку України;

– усе ще незручний процес зарядки (капсулу потрібно витягати з браслета).

Xiaomi Mi Smart Band 4 – майже ідеальний фітнес-браслет

Чи купувати Mi Smart Band 4? Як на мене, то цей гаджет – ідеальне продовження непоганої трійки. Втім, якщо вам не цікавий кольоровий дисплей, перемикання музики керування будильниками – можете сміливо звернути увагу на Mi Band 3, який зараз можна купити за 599 гривень на полицях магазинів. Чи зуміла Xiaomi зробити щось гідне? Однозначно, так! Я ж нагадую, що останнє рішення, як завжди, – за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також залишайтесь на хвилі Радіо МАКСИМУМ!

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Лазур Назарій