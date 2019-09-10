Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку

Осінь – чудова пора для туризму. Вже не надто спекотно й ще не холодно, тож восени ідеально подорожувати містами України. Найкращі маршрути для відпочинку – на Радіо МАКСИМУМ!

Восени відкривається новий сезон та нові можливості для відпочинку. Такі мандри відрізняється від подорожей в інші пори року. Ви неодмінно закохаєтеся в осінню природу, яка нікого не залишає байдужим. Ми підготували для вас ТОП 7 найкращих місць для відпочинку в Україні восени.

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Термальні води в Косино

Поніжитися у теплих лікувальних водах обов'язковий пункт до виконання восени. Великі басейни з термальною водою у Косино – чудове місце для осіннього релаксу. Тут ви дійсно відпочинете, адже жодних активностей не передбачено. Довкола вас буде лише 200-річний дубовий гай Закарпатської області. Також оздоровитися та відпочити можна у таких місцях: Велятине, Берегове, Шаян тощо. Ознайомтеся з цінами та інфраструктурою та оберіть, куди саме вам варто поїхати. Термальні води Косино на карті:

Осінній парк Софіївка в Умані

Щорічно це місце відвідує понад 150 тисяч гостей з усіх куточків світу. Національний дендрологічний парк "Софіївка" вважається шедевр світового садово-паркового мистецтва. Також він входить до списку 10 найкрасивіших парків Європи. Софіївський парк з усіма елементами комплексу розкинувся на території орієнтовно 160 га. Тут є все для ідеальної прогулянки: ставок з лебедями, фонтани, водоспад з наскрізним гротом, де заведено загадувати бажання, острів закоханих. Парк "Софіївка" на карті:

Осінь в Карпатах

Поїхати у Карпати – завжди чудова ідея. Такий відпочинок – це єднання з природою, душевний спокій та естетичне задоволення. Локацію для поїздки можете обрати будь-яку. Найпопулярніше місце для подорожей – озеро Синевир. Також радимо піднятися на гору на крісельній дорозі – огляд Карпат з пташиного польоту не залишить вас байдужими, а на вершечку гору зажди є цікаві активності: катання на конях, квадроциклах, велосипедах, дегустація смаколиків та алкоголю. Не забудьте подивитися на водоспад, адже гірські річища річок восени стають повноводніші. Бонусом буде можливість зібрати гриби та ягоди у лісі. Спробуйте унікальну оздоровчу процедуру: купання в чанах. Вода у них підігріта до 40-45 градусів, а інколи додають запашні трави. Після процедури варто зануритися в холодну воду. Водоспад Шипіт на карті:

Фортеця Тустань

Цікавинка Тустані у тому, що фізично фортеці тут вже нема, проте ви можете подивитися, як вона виглядала, за допомогою смартфона. Візуальний 3Д-тур доступний всім, хто має телефон та інтернет. По факту Тустань – це скелі. З вершечка наскельної фортеці відкривається чудовий мальовничий вид на ліс, який простягається на кілометри довкола. Осіннє листя надає особливого вигляду цьому пейзажу. Також не забудьте завітати в музей й скуштувати вина та їжі з мангала у підніжжя Тустані. Фортеця Тустань на карті:

Асканія Нова

Державний заповідник у Херсонській області розкинувся на території близько 34 га, з яких 11 га абсолютна заповідна зона. Туристи можуть побачити тварин в максимально природних умовах, спостерігати за їхньою поведінкою, а з деякими навіть контактувати, серед яких зебри, антилопи та дикі коні. З 1828 року тут живуть понад 1150 видів членистоногих, 18 видів ссавців, гніздяться 107 видів птахів. Також тут є рослини з Червоної книги: ковила Лессінга, тюльпан Шренка, карагана скіфська тощо. Ви можете відвідати зоопарк та дендропарк, прогулятися біля водойми та відправитися на сафарі. Заповідник Асканія-Нова на карті:

Курорти та санаторії з мінеральними водами

Восени найкраще розслаблятися та підлікуватися у санаторіях. Це ефективний спосіб боротьби з осінньою хандрою. До прикладу, Моршин, розташований у горах серед лісів та красивої природи, вважається одним з кращих карпатських курортів. Їдьте сюди на мінеральні води, щоб підлікувати шлунок, печінку, нервову систему та серце. Ще на Львівщині обирайте Трускавець – інший курорт мінеральних вод. Курорт Моршин на карті:

Львів

Львів – туристичне місто протягом цілого року. Ви знайдете, чим зайнятися й влітку, й взимку, й навесні, а восени Львів особливо гарний. Тож не проґавте можливість відвідати місто Лева й оцінити красу Високого Замку, Стрийського Парка, краєвиду з Ратуші тощо. Влаштуйте гастрономічний тур цікавими ресторанами, підіть на екскурсію нічним Львовом, насолодіться неспішними прогулянками. Можете поєднати відпочинок з відвідинами старовинних замків по Золотій підкові Львівщини. В Олеському замку пориньте в атмосферу 16-18 століть, подивіться на чудові інтер'єри, меблі. Затамуйте подих від величі Підгорецького замку пізньої епохи Ренесансу та бароко. Отримайте задоволення від експозицій та території довкола Золочівського замку. Львів на карті:

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